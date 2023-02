Ligue 2 : le GF38 tient Le Havre en échec

Face à des Normands invaincus depuis le mois d'aout (!), et en route pour le montée en Ligue 1, Grenoble a tenu le choc samedi au Stade des Alpes, faisant un bon match nul 0-0.

ⓘ Publicité

Après une première mi-temps équilibrée entre deux des meilleures défenses du championnat, c'est Grenoble qui se crée la première très grosse occasion du match à la 51ème minute. Lancé en profondeur, Pape Meissa Ba trouve la transversale du but Havrais.

Brice Maubleu sauve un penalty à la 85ème

Devant un peu plus de 7.000 spectateurs (deuxième meilleure affluence de la saison), les Grenoblois vont ensuite défendre et s'en remettre à leur capitaine et gardien de but Brice Maubleu qui sort un penalty Havrais à la 85ème minute. Le GF38 tient finalement le leader en échec 0-0.

Place maintenant à la coupe de France pour les Grenoblois. Qualifié pour les 1/4 de finale pour la première fois depuis 2009, Grenoble ira défier mardi Lyon (Ligue 1) au Groupama Stadium. Une rencontre que les Isérois disputeront certainement sans leur milieu de terrain Axel Ngando, sorti blessé après seulement 15 minutes face au Havre.

loading

loading