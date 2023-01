Ligue 2 : le GF38 triomphe à Guingamp (2-4)

Le GF38 a pu renouer avec la victoire en Ligue 2. Les footballeurs grenoblois se déplaçaient à Guingamp pour le compte de la 19e journée, samedi 14 janvier, quelques jours après leur match nul sur la pelouse de Pau. Les Isérois qui n'avaient plus gagné en championnat depuis le 5 novembre, avant la trêve internationale due à la Coupe du Monde, se sont offert une victoire éclatante (2-4).

Les Grenoblois cueillis à froid s'accrochent

Menés rapidement par un but du Guingampais Amine El-Ouazzani dès la 2e minute, les joueurs de Vincent Hognon ont su se remettre dans le match pour égaliser avant la pause par Jordan Tell (43e). Puis Matthias Phaëton a permis aux siens de prendre l'avantage au retour des vestiaires (48e), avant l'égalisation guingampaise par Baptiste Guillaume.

Les Grenoblois ont ensuite appuyé sur l'accélérateur en fin de match avec deux buts de Joris Correa (83e) et de nouveau Jordan Tell (89e) pour ramener les 3 points de Bretagne. Un succès qui leur permet de reprendre la 5e place au classement à l'Amiens SC, club à qui il reprend Jessy Benet, parti en Picardie il y a un an et demi . Et qui leur permet surtout d'aborder de manière plus positive un nouveau déplacement en Bretagne samedi 20 décembre à 18h. Ce sera pour la coupe de France cette fois, et un seizième de finale contre Plabennec, un club de National 3.

"C'était un match ouvert, on s'est mis dans la difficulté rapidement", reconnaissait après le match Vincent Hognon. "On a repris le fil petit à petit, on avait quand même la maitrise du ballon en première période. On a eu un peu de mal à se rapprocher un peu plus des buts, mais ça a fini par payer, logiquement. Ils nous ont poussé dans nos retranchements, il a fallu un arrêt de Brice. Donc un match avec beaucoup de rebondissements, mais une grosse satisfaction parce que gagner ici c'est pas facile. Et les attaquants qui marquent quatre buts, ce sera très bon pour la confiance".