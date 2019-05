Ligue 2 : le GFC Ajaccio doit sauver sa peau

Corse, France

C'est l'heure de vérité ce mardi soir (20h45) pour le Gazélec d'Ajaccio. Alors que l'ACA s'est maintenu de justesse, le GFCA, lui, doit passer par la case "barrages" pour défendre sa place en Ligue 2.

En terminant à la 18ème place du championnat, les joueurs gaziers ont atterri à leur plus mauvais classement de toute la saison. Ils devront ainsi affronter le 3ème de National, candidat pour la montée, l'équipe du Mans. Une formation sarthoise qui renaît de ses cendres, après avoir été rétrogradée administrativement de six niveaux il y a six ans. Là-bas, le stade sera plein. Près de 25.000 billets ont été vendus aux supporters manceaux.

Mais les joueurs d'Hervé Della Maggiore auront à cœur de mobiliser toutes leurs forces, même s'il y aura quelques absents dans l'effectif. "Il nous faudra un sursaut d'orgueil, car nous le savons, notre place n'est pas en National, confie le capitaine Jean-Baptiste Pierazzi. C'est une erreur de se retrouver là aux barrages, on ne devrait pas y être. On a envie de montrer quelle est réellement notre place. On va aller au Mans de façon conquérante, solidaires et concentrés et disciplinés. On sait qu'on aura en face une équipe de qualité. C'est là que le mental devra ressortir, mais ce sont surtout nos qualités techniques qui feront la différence."

Un marché aller au cours duquel il sera important de marquer les esprits. Les Gaziers ont disposé d'une semaine complète pour se préparer et analyser les points forts et les faiblesses de l'adversaire. "Le Mans, c'est une équipe qui a eu aussi des difficultés, même s'ils ont connu une très bonne dynamique sur les cinq dernières rencontres de championnat, commente l'entraîneur, Hervé Della Maggiore. Les Manceaux ont une vraie cohésion, ils se connaissent très bien. Maintenant, à nous de réussir à saisir les bonnes occasions et exploiter leurs faiblesses."

Le match retour se jouera dimanche au stade Ange-Casanova de Mezzavia. © Radio France - Maxime Becmeur

Le Mans face au GFCA. Le coup d'envoi de la rencontre est à 20h45. Un rendez-vous à suivre en direct sur RCFM.