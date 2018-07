Lorient, France

Le mercato

L'effectif à la reprise

Gardien de but

1. Illan Meslier , 18 ans. Formé au FCL. Néo-pro.

, 18 ans. Formé au FCL. Néo-pro. 30. Daniejl Petkovic . 25 ans, 1,97. 2e saison au club

. 25 ans, 1,97. 2e saison au club 40. Maxime Pattier. 22 ans. 3e saison au club.

Défenseurs

2. Houboulang Mendes . 20 ans. 1e saison au club.

. 20 ans. 1e saison au club. 3. Mamadou Kamissoko . 25 ans. 2e saison au club.

. 25 ans. 2e saison au club. 4. Joris Sainati . 29 ans. 1e saison au club.

. 29 ans. 1e saison au club. 5. Zargo Touré . 28 ans. 4e saison au club.

. 28 ans. 4e saison au club. 7. Jonathan Martins Pereira . 32 ans. 1e saison au club.

. 32 ans. 1e saison au club. 10. Alexis Claude Maurice . 20 ans. Formé au club.

. 20 ans. Formé au club. 13. Felipe Saad . 34 ans. 2e saison au club.

. 34 ans. 2e saison au club. 14. Lindsay Rose . 26 ans. 3e saison au club.

. 26 ans. 3e saison au club. 20. Steven Moreira . 23 ans. 3e saison au club.

. 23 ans. 3e saison au club. 23. Mathieu Peybernes . 27 ans. 3e saison au club.

. 27 ans. 3e saison au club. 25. Vincent Le Goff . 28 ans. 5e saison au club.

. 28 ans. 5e saison au club. 35. Stéphane Lambèse . 22 ans. Néo-pro.

. 22 ans. Néo-pro. 36. Peter Ouaneh. 20 ans. Néo-Pro.

Milieux

6. Fabien Lemoine . 31 ans. 2e saison au club.

. 31 ans. 2e saison au club. 8. Malcom Edjouma . 21 ans. 1e saison au club.

. 21 ans. 1e saison au club. 11. Faïz Selemani . 24 ans. 3e saison au club.

. 24 ans. 3e saison au club. 17. Maxime Etuin . 22 ans. 4e saison au club.

. 22 ans. 4e saison au club. 21. Mohamed Mara . 21 ans. 6e saison au club.

. 21 ans. 6e saison au club. 22. Jonathan Delaplace . 32 ans. 2e saison au club.

. 32 ans. 2e saison au club. 24. Franklin Wadja . 23 ans. 2e saison au club.

. 23 ans. 2e saison au club. 27. Jimmy Cabot . 24 ans. 4e saison au club.

. 24 ans. 4e saison au club. 31. Sylvain Marveaux . 32 ans. 3e saison au club.

. 32 ans. 3e saison au club. 37. Julien Ponceau. Néo-pro

Attaquant

9. Gaëtan Courtet . 29 ans. 2e saison au club.

. 29 ans. 2e saison au club. 19. Yoann Wissa . 23 ans. 2e saison au club.

. 23 ans. 2e saison au club. 28. Valentin Lavigne . 24 ans. Formé au club.

. 24 ans. Formé au club. 29. Pierre-Yves Hamel . 24 ans. 3e saison au club.

. 24 ans. 3e saison au club. 32. Moussa Guel. 19 ans. Formé au club.

Le calendrier

Le calendrier 2018/2019 du FC Lorient © Radio France - Thomas Lavaud

Les objectifs

La Ligue 2 est un cimetière des ambitions. Elle est pleine de clubs dont l'histoire s'écrit en Ligue 1, mais qui ne parviennent plus à s'en désembourber. Si le FC Lorient veut garder son rang, et éviter de vivre le sort d'Auxerre, Lens, Sochaux, Nancy ou Le Havre, il doit remonter au plus vite. Ça devra se faire avec un budget et un effectif réduits. De 18 à 12 millions d'euros. D'une trentaine à 25 joueurs. Faire mieux avec moins est la conséquence de l'échec de la remontée directe.

Mais le groupe garde suffisamment de talent pour avoir des ambitions. Il semble plus expérimenté. Et son entraîneur Mickaël Landreau a lui aussi, désormais une année de recul. Lorient aura son mot à dire cette saison. A condition de resserrer sa défense. Et d'afficher un meilleur état d'esprit. Il a parfois failli la saison dernière, contre les plus petits de la ligue.

