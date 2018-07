Les départs, les arrivées, le groupe, le calendrier et les objectifs. Voici tout ce que vous devez savoir avant le coup d'envoi de la saison 2018/2019 du Stade Brestois.

Le mercato

L'effectif à la reprise

Gardiens de but

1. Gautier Larsonneur . 21 ans. Formé au club

. 21 ans. Formé au club 16. Donovan Léon . 25 ans. 4e saison au club

. 25 ans. 4e saison au club 30. Julien Fabri. 24 ans. 2e saison au club

Défenseurs

2. Quentin Bernard . 29 ans. 3e saison au club

. 29 ans. 3e saison au club 3. David Kiki . 24 ans. 2e saison au club

. 24 ans. 2e saison au club 5. Brendan Chardonnet . 23 ans. Formé au club

. 23 ans. Formé au club 13. Gaëtan Belaud . 31 ans. 5e saison au club.

. 31 ans. 5e saison au club. 14. Anthony Weber . 31 ans. 2e saison au club

. 31 ans. 2e saison au club 17. Valentin Henry . 24 ans. Formé au club

. 24 ans. Formé au club 21. Jean-Charles Castelletto . 23 ans. 2e saison au club

. 23 ans. 2e saison au club + Guillaume Buon. 20 ans. Néo-pro

Milieux

8. Yoann Court . 28 ans. 1e saison au club

. 28 ans. 1e saison au club 7. Haris Belkebla . 24 ans. 1e saison au club

. 24 ans. 1e saison au club 12. Pierre Magnon . 22 ans. Formé au club

. 22 ans. Formé au club 19. Ferris N'Goma . 25 ans. 1e saison au club

. 25 ans. 1e saison au club 22. Julien Faussurier . 31 ans. 3e saison au club

. 31 ans. 3e saison au club 23. Mathias Autret . 27 ans. 2e saison au club

. 27 ans. 2e saison au club 24. Thomas Ayasse . 31 ans. 1e saison au club

. 31 ans. 1e saison au club 25. Corentin Jacob. 21 ans. Formé au club

Attaquants

9. Kevin Mayi . 25 ans. 2e saison au club

. 25 ans. 2e saison au club 10. Gaëtan Charbonnier . 29 ans. 2e saison au club

. 29 ans. 2e saison au club 11. Edouard Butin . 30 ans. 2e saison au club

. 30 ans. 2e saison au club 28. Lenny Pintor. 17 ans. 2e saison au club

Le calendrier

Le calendrier 2018/2019 du Stade Brestois © Radio France - Thomas Lavaud

Les objectifs

Le mercato d'été est parfois un casse-tête pour entraîneur de Ligue 2. Encore plus pour les puristes à la Jean-Marc Furlan. En 2016, et 2017, l'entraîneur brestois avait assisté, impuissant, aux départs de ses maîtres à jouer. Donc au démantèlement de tous les principes de jeu qu'il avait patiemment construit pendant des mois...

Cet été, la donne est différente. La défense n'a pas bougé. Le milieu a beaucoup changé, mais en même temps, aucun des joueurs partis n'était titulaire inamovible. En attaque, le co-meilleur buteur Habib Diallo s'en est allé. Mais son départ était anticipé.

Les deux dernières saisons, le Stade s'est toujours mêlé à la lutte pour la montée, en étant parti d'une feuille blanche. Cette saison, il démarre avec quelques certitudes. C'est à la fois prometteur pour la suite de sa saison. Et rassurant pour l'instant. Car juillet et août seront très très copieux. Avec les deux relégués de Ligue 1 - Metz et Troyes - au menu des deux premières journées.

