Ligue 2 : le HAC à Dijon face à d'impressionnants Sochaliens

Après un match nul inaugural mais prometteur 0-0 face à Guingamp, le HAC va essayer de décrocher sa première victoire de la saison, ce samedi soir, face à Sochaux, pour le compte de la 2è journée du championnat de Ligue 2. Les hommes de Paul Le Guen sont en déplacement à Dijon, à Gaston-Gérard, car la pelouse du stade Bonal est encore en travaux.

Les Sochaliens ont fait forte impression, la semaine passée, en allant s'imposer 3-1 à Dijon, justement. "Ils ont été forts", reconnaît l'entraîneur havrais. "Ils ont du potentiel et ils ont encore renforcé leur effectif. Ça donne une équipe puissante et équilibrée." De son côté, le HAC a aussi quelques arguments, aperçus face aux Bretons. Mais la prestation doit être améliorée pour espérer exister face aux lionceaux. "Il faut qu'on soit plus coordonnés défensivement, analyse Paul Le Guen. Et puis, il faut qu'on gagne encore en agressivité offensive."

Fofana prend du "plaisir" dans les cages

Le coach qui compte aussi sur les joueurs d'expérience, comme Khalid Boutaïb ou Alexandre Bonnet, au sein de son vestiaire. "On a besoin de leur apport pour que ça donne de la confiance à tout le monde." D'autant que de la jeunesse, Paul Le Guen n'en manque pas. La semaine dernière, la moyenne d'âge de l'équipe de départ était de 25,8 ans.

Yahia Fofana incarne parfaitement cette nouvelle génération qui pousse. Le portier, issu de la formation havraise, et dont le contrat expire en fin de saison, n'a que 21 ans. Et il profite en quelque sorte de la blessure à l'épaule de l'habituel titulaire du poste, Mathieu Gorgelin. "Dans le foot, explique Fofana, il faut toujours être prêt à agir. Quand j'ai commencé ma préparation, j'avais aussi dans la tête que je pouvais commencer. Ça s'est fait. Maintenant, je le prends avec plaisir, même si je pense un peu aussi à Mathieu. Je sais que ça fait mal." Auteur d'une copie parfaite face à Guingamp, le natif de Paris voudra très certainement continuer sur cette lancée.