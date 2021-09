Ligue 2 : le HAC à l'épreuve de Toulouse, le leader

La parenthèse internationale refermée, le HAC retrouve le championnat ce lundi soir au Stade Océane, avec au menu un gros, un très gros morceau. Les Ciel et Marine accueillent en effet le leader, des Toulousains quasi irrésistibles depuis le début de saison. Après avoir concédé le nul (2-2) sur leur pelouse face à l'AC Ajaccio lors de la 1ère journée, les Haut-Garonnais ont ensuite réalisé un sans faute : cinq victoires consécutives, dont trois à l'extérieur, le plus souvent sur des scores sans appel (4-0 à Nancy, 4-2 à Dijon).

On va essayer de toutes nos forces. Paul Le Guen

"Ils semblent partis pour faire un peu cavalier seul. Mais la route est longue. L'année dernière, le Paris FC était parti rapidement et après, c'était devenu plus difficile, rappelle le coach havrais Paul Le Guen. Si les Toulousains n'avaient pas raté leur début de saison l'an dernier, ils seraient en Ligue 1. Ce qu'ils font depuis le début de saison est assez impressionnant. Mais je me dis que la saison dernière, les deux fois, on les avait quand même drôlement secoués (défaites 4-3 à l'aller au Stadium puis 1-0 au retour). Il faut s'inspirer de cela et mettre beaucoup d'énergie et de motivation dans ce que l'on va faire. On va essayer de toutes nos forces."

Fofana préféré à Gorgelin

"C'est l'occasion de montrer devant notre public qu'on est capables de battre cette équipe. Et puis ça nous permettra de mieux nous situer dans ce championnat. C'est le moment de montrer des choses", exhorte le défenseur Nolan M'Bemba.

Pour ce faire, le HAC peut compter sur Pape Ibnou Ba, recruté dans les dernières heures du mercato en provenance de Niort. L'attaquant sénégalais sera-t-il titulaire ? Paul Le Guen laisse planer le doute. En revanche, le coach havrais n'a pas ménagé le suspense concernant le poste de gardien de but.

Bien que le n°1 dans la hiérarchie Mathieu Gorgelin, absent lors des six premières journées en raison d'un souci à l'épaule, soit désormais totalement rétabli, PLG maintient sa confiance en Yahia Fofana, déjà crédité de quatre clean-sheets depuis l'ouverture du championnat. "J'ai pris ma décision en début de semaine. Mathieu n'est pas complètement revenu à son niveau, mais il est sur le chemin du retour. Ma décision est claire cette fois-ci, mais elle peut devenir plus compliquée, car Mathieu va de mieux en mieux. C'est bien d'avoir ce genre de problème et de réflexion. Il ne faut pas prendre de décision à la petite semaine. Je ne fonctionne pas au match le match au poste de gardien."

En défense centrale, Fernand Mayembo, remis d'une blessure à la cuisse, va retrouver sa place au côté de Pierre Gibaud, reléguant ainsi Arouna Sanganté sur le banc.

HAC - Toulouse, match à suivre en intégralité ce lundi à partir de 20h40 sur France Bleu Normandie