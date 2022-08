Ligue 2 : Le HAC à la recherche de sa première victoire face à Pau

Après un match nul et une défaite, Le Havre espère signer son premier succès de la saison ce samedi face à Pau. Coup d'envoi à 19 heures au stade Océane.

C'est un début de saison frustrant pour les joueurs havrais. Après le nul concédé à domicile face à Grenoble lors de la première journée de championnat, le HAC s'est incliné 1 but à 0 la semaine dernière à Valenciennes. Une victoire face à Pau ce samedi lancerait la saison des Ciel et marine. L'an dernier, Le Havre l'avait emporté 1-0 face à Pau à l'aller avant de s'incliner 2-1 au match retour dans les Pyrénées.

Luka Elsner, l'entraîneur havrais, aimerait décrocher une victoire pour récompenser "le travail fourni ses dernières semaines" © Radio France - Pierre Frasiak

Pour cette troisième journée de Ligue 2, l'entraîneur du HAC, Luka Elsner, reste serein . Il exige une grosse dépense d'énergie de ses joueurs : "J'aimerais avoir un gros début de match. J'aimerais _avoir 20/25 minutes où on sort toutes les armes que l'on a, qu'on imprime une grosse intensité_". A cela s'ajoute "la volonté rageuse de se retrouver dans la surface de réparation et de terminer nos actions". Avec aucune réalisation en deux matchs, les Havrais doivent absolument cadrer plus de tirs pour espérer ouvrir leur compteur de buts.

S'inspirer de la seconde période à Valenciennes

Si les résultats ne sont pas bons jusque-là, tout n'est pas à jeter dans les prestations havraises selon le jeune défenseur de 20 ans, Arouna Sangante. "On a mal débuté le match [face à Valenciennes, samedi dernier],notre première mi-temps n'était pas à l'image de ce qu'on peut produire sur le terrain. Après _la deuxième mi-temps avait un autre visage et c'est celui-là que je veux voir_".

Rencontre à suivre sur France Bleu Normandie

Coup d'envoi du match entre le Havre et Pau ce samedi à 19 heures au stade Océane. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie, avec les commentaires de François Manoury.