Ligue 2 : le HAC à Nancy en quête de régularité

Malgré la détection d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe, le HAC est à Nancy, ce samedi soir, pour le compte de la 5è journée de Ligue 2. Les ciel et marine vont tenter de retrouver de la constance, après un début de saison mitigé, marqué par les cartons rouges à répétition.

Choc de milieu de tableau, pour les joueurs du Havre. Les ciel et marine sont à Nancy, ce samedi, pour le compte de la 5è journée de Ligue 2. Le HAC occupe actuellement la 10è place du classement, à l'image de son début de saison mitigé (deux victoires et deux défaites), et il vient d'apprendre que l'un de ses joueurs, Fernand Mayembo, était positif au Covid-19.

Le Havre va surtout tâcher de finir le match à 10, le club en est déjà à quatre cartons rouges en quatre journées. Mais pour Gilles, du site Hactu.fr, notre partenaire, il ne faut pas "relancer Nancy, qui a gagné son match à Paris, il y a une semaine. Il serait bon de ne pas laisser certaines équipes qui jouent bien, comme Clermont ou Niort, prendre trop d'avance en ce début de championnat."

Nancy-HAC, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Normandie ce samedi dès 18h55