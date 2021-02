Ligue 2 : le HAC à Pau pour prolonger la série

Le HAC se rend à Pau, ce samedi, avec la ferme intention de poursuivre sa série d’invincibilité. Le Havre est la seule équipe de L2 à n’avoir toujours pas chuté depuis le début de la phase retour. Face à Dunkerque, samedi dernier au Stade Océane, les Ciel et Marine ont aligné un septième match de suite sans défaite. Mais le nul (1-1) les a un peu coupés dans leur élan après deux victoires d’affilée.

Les play-offs, j’y crois vraiment. Umut Meras

Coincés dans le ventre mou du classement, avec onze points d’avance sur le 18e et barragiste, et dix de retard sur la 5e place qualificative pour les play-offs, les Havrais semblent n’avoir déjà plus rien à craindre, ni à espérer, alors qu’il reste encore douze journées à disputer. Ce n’est pourtant pas l’avis du défenseur turc Umut Meras : « Depuis sept matches, on n’a pas de défaite. C’est très important, car on arrive toujours à s’en sortir avec un minimum de points. On veut continuer ce challenge de non-défaite et ramasser le plus de points pour pouvoir jouer les play-offs. Oui, j’y crois vraiment. »

« C’est vrai qu’on n’avance pas suffisamment vite, mais cette série de matches sans défaite me plaît bien. Cela veut dire qu’on est solides, pas faciles à manœuvrer », apprécie le coach Paul Le Guen.

Une première au Nouste Camp

À Pau, ce samedi, le HAC briguera un septième succès à l’extérieur, où il a amassé plus de points (18) qu’au Stade Océane (16) depuis le début de saison. En face, les Palois seront en mode survie. Battus à huit reprises lors des onze derniers matches, ils pointent en 19e et avant-dernière position, à deux points du 18e (Chambly) et quatre du 17e (Guingamp). « C’est une équipe athlétique, puissante, prévient tout de même Paul Le Guen. J’ai regardé leurs derniers matches, ça bascule souvent en leur défaveur sur des petites choses. Ils nous avaient posé beaucoup de problèmes à l’aller. On avait gagné 1-0 de façon heureuse. On sait qu’on n’a pas de marge. On n’a jamais gagné avec beaucoup d’écart. Il faut aborder les matches avec beaucoup d’humilité. »

À noter que la rencontre se jouera, non pas au stade du Hameau, que le Pau FC partageait jusqu’ici avec le club de rugby, mais au Nouste Camp, une petite enceinte de 4 000 places qui a dû être rénovée pour répondre aux exigences de la L2.

Pau - HAC, à suivre ce samedi dès 18 h 55 sur France Bleu Normandie