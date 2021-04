Ligue 2 : le HAC à Rodez pour se mettre enfin à l'abri

Rodez et le HAC s'affrontent ce samedi dans l'Aveyron avec un objectif commun : assurer pour de bon leur maintien. Les deux formations comptent chacune quarante points. C'est seulement quatre de plus que Dunkerque, 18e et donc actuellement en position de barragiste. Mais le classement peut être trompeur. Car les Dunkerquois ont un match de retard (contre Amiens), tout comme les Havrais d'ailleurs, dont la rencontre face à Toulouse au Stade Océane a été finalement reprogrammée au mardi 4 mai à 19 h.

Une seule victoire sur les huit dernières journées

Une chose est sûre : il manque encore deux ou trois points aux hommes de Paul Le Guen pour être certains de sauver leur peau en L2. Les Ciel et Marine viennent d'aligner trois matches nuls, dont deux de très bonne facture à Auxerre et Clermont. Mais avec une seule victoire lors des huit dernières journées (à Caen le 15 mars), on ne peut pas dire que le compteur tourne bien vite. "On a raté une occasion de se mettre à l'abri à Clermont, regrette le coach Paul Le Guen. C'est un championnat tellement serré, tellement bizarre qu'il faut absolument rester concentrés et mobilisés."

Le match à Rodez s'annonce piégeux, face à un adversaire abonné aux matches nuls (16 depuis le début de saison) et toujours invaincu à domicile en 2021. Une rencontre d'autant plus délicate que le HAC est privé de trois joueurs en forme, le défenseur Fernand Mayembo, blessé à la cuisse, et les milieux offensifs Alexandre Bonnet et Nabil Alioui, suspendus.

Si je ne marque pas jusqu'à la fin de saison, mais qu'on gagne tous les matches, je signe tout de suite. Khalid Boutaïb

Dans ce contexte, Khalid Boutaïb, auteur d'une entrée en jeu remarquée samedi dernier à Clermont (une frappe sur la barre, une autre de peu à côté) pourrait être titularisé, sachant également que Jamal Thiaré, touché au genou, n'est pas à 100%. L'attaquant marocain, qui fête ce samedi son 34e anniversaire, n'a toujours pas inscrit le moindre but en plus de 550 minutes disputées sous le maillot havrais, mais il n'en fait pas une fixation. "J'avais un petit coup de mou, mais là, je commence à retrouver des sensations. Mais l'essentiel pour moi est que l'équipe avance, engrange des points. Je fais passer le collectif avant moi-même. Si je ne marque pas jusqu'à la fin de saison, mais qu'on gagne tous les matches, je signe tout de suite."

Rodez - HAC, match à suivre en intégralité ce samedi à partir de 19 h 55 sur France Bleu Normandie