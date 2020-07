Ligue 2 : le HAC accueillera le Paris-Saint-Germain en match amical le 12 juillet

Cela s'annonce comme un retour au terrain en forme de gala. Le HAC va débuter sa série de matchs amicaux de pré-saison par une réception du champion de France en titre, le Paris-Saint-Germain, au stade Océane.

La rencontre aura lieu le 12 juillet prochain à 19h. Pour ce match, le club va accueillir du public dans son antre, mais dans le respect le plus strict des conditions sanitaires. Ainsi, le stade n'acceptera que 5.000 personnes, en incluant l'organisation, les sportifs et les spectateurs.

Aussi, seule la vente en ligne sera ouverte pour cette rencontre, sur le site du club. Les abonnés de la saison passée disposeront d'une priorité d'achat et d'une tarification préférentielle. La vente au grand public ouvrira le vendredi 3 juillet à 16 heures.

Les places seront vendues entre 30 et 60 euros pour le grand public et entre 15 et 45 euros pour les abonnés.