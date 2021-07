Ligue 2 : le HAC attaque sa 13è saison de rang face à Guingamp

C'est une date attendue de longue date par les supporters du club : le HAC reprend le chemin du championnat, ce samedi 19h. Première journée de Ligue 2, face à Guingamp, au stade Océane. Et avec du public, cela n'était plus arrivé depuis un an.

Les Havrais, à l'effectif quasiment inchangé par rapport à la saison passée (ils avaient fini 12è), espèrent évidemment faire mieux et visent la première moitié du tableau. Et ce premier match leur offrira déjà du répondant, face à une grosse cylindrée du championnat.

Mais pour le milieu de terrain Quentin Cornette, "peu importe l'équipe en face, il faut toujours tout donner. Là, en plus, il y aura du public. On a vu, lors des matchs amicaux, quand il y a du monde autour d'un terrain de foot, c'est plaisant. Moi ça m'a manqué et je pense que ça nous a tous manqué."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



HAC-Guingamp, match à vivre en intégralité ce samedi à compter de 19h avec François Manoury