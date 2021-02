Ligue 2 : le HAC attendait ça depuis si longtemps

Le Havre a signé, ce samedi face au Paris FC au Stade Océane, sa première victoire à domicile depuis le 31 octobre, lors de la 24e journée (1-0). Les Ciel et Marine remontent à la 12e place, avec sept points d'avance sur le barragiste. Une sacrée bouffée d'oxygène.

Jamal Thiaré a inscrit de la tête l'unique but de la rencontre. Sa 4e réalisation de la saison (photo d'archives)

C'est fait ! Ce samedi face au Paris FC, le HAC a enfin renoué avec une victoire qui lui échappait au Stade Océane depuis plus de trois mois (1-0). Son deuxième succès en 2021 après celui décroché face à Chambly le 5 janvier.

Une sorte de soulagement. Jamel Thiaré

Pourtant privés de deux pièces maîtresses en attaque, Boutaïb et Abdelli, blessés, les Havrais ont offert une partition plutôt agréable. Allants d'entrée de jeu, ils ont été récompensés par un but inscrit de la tête par Thiaré, à point nommé pour reprendre un centre d'Alioui. Une belle revanche pour le Sénégalais, qui avait manqué un penalty quatre jours plus tôt face à Nancy (1-1).

"C'est une sorte de soulagement, reconnaît Thiaré, auteur de son 4e but de la saison. Je n'ai jamais douté de mes capacités. On était tous dans une période un peu compliquée, mais on reste un groupe solidaire."

Après l'ouverture du score, les Havrais, dans le sillage d'un Lekhal omniprésent dans l'entrejeu, ont résisté sans trop trembler aux timides assauts des Parisiens, qui n'ont pas cadré une seule frappe. Les joueurs de la capitale ne se sont montrés réellement dangereux que sur une frappe mal cadrée de Laura, pourtant bien placé dans la surface (71e), et sur une tête de Diakaté au-dessus (85e).

Trois prochains matches face à des concurrents directs

Grâce à ce 7e succès de la saison, le HAC remonte à la 12e place, avec le même nombre de points que Caen (30), et se donne un peu d'air au classement. Les Hacmen possèdent désormais sept points d'avance sur le 18e et actuel barragiste, Chambly, avant d'affronter coup sur coup trois concurrents directs pour le maintien (Châteauroux, Dunkerque et Pau).

"C'est dans la lignée de ce qu'on faisait ces derniers temps, avec des progrès en plus, analyse le coach Paul Le Guen. Depuis le début de la poule retour, on était à quatre nuls consécutifs. Cela ne nous faisait pas beaucoup avancer. On prend un peu d'air avec la fin du classement. C'est évidemment très précieux, mais il ne faut surtout pas se relâcher."