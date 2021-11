Ligue 2 : le HAC bute sur Valenciennes

Une semaine après sa défaite à Dunkerque (1-0), le HAC n'a pas réussi à se relancer face à une autre équipe nordiste, Valenciennes, qui est repartie ce samedi du stade Océane avec le nul qu'elle était venue chercher (0-0).

Toujours privés de Thiaré, blessé au genou, les Ciel et Marine ont péché, une fois de plus, dans le domaine offensif. Ils se sont pourtant montrés entreprenants et dangereux en première mi-temps. Deux frappes de A. Ba et Alioui ont été stoppées en deux temps par Chevalier, le coup de tête de Boutaïb, à la réception d'un superbe centre de Boura, est passé à Coté, et le corner direct de Cornette a trouvé la transversale.

Les mêmes maux dans la construction du jeu

Venus essentiellement pour défendre, les Valenciennois ont laissé volontiers la possession du ballon à des Havrais toujours bien en peine dès qu'il s'agit de faire le jeu face à un bloc bas. Paul Le Guen a eu beau abattre toutes ses cartes offensives en incorporant Bonnet, PI Ba, Abdelli et le jeune Samoura, à peine 18 ans et dont c'était la première apparition sur la scène professionnelle, rien n'y a fait. La seconde période a débouché sur une domination stérile et sans réelle occasion.

Ce n’est qu’un point, oui, mais si on se met à être très déçu après ce genre match. Paul Le Guen

Mais le coach havrais préférait tout de même positiver. « On a su ne pas perdre un match qu’on n’est pas parvenu à gagner. C’est déjà pas mal. On aurait dû déjà le faire à Dunkerque. On avait face à nous une équipe qui était venue pour prendre au moins un point, bien organisée. On n’a pas trouvé la faille, mais on a gardé notre organisation. Ce n’est qu’un point, oui, mais si on se met à être très déçu après ce genre match… Regardez l’effectif de Valenciennes, à la base, c’est une équipe bâtie pour une éventuelle accession. Il faut rester tranquille, certes ce n’est qu’un nul, mais c’est consistant, même si on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Il y a eu de la vie, beaucoup de bonne volonté, mais on a effectivement eu du mal à se projeter, à trouver les bons enchaînements offensifs. Au niveau des changements, je n’ai pas voulu prendre de risques inconsidérés, je ne voulais surtout pas perdre. Maintenant, il faut qu’on retrouve nos jeunes au niveau où ils étaient à une certaine période. C’est sans doute la raison pour laquelle on est peu un en dedans par rapport à nos résultats d’il y a trois semaines, un mois. Mais je suis persuadé que ça va revenir. Ils ont le talent pour ça, mais il faut qu’ils se rappellent que pour devenir de vrais joueurs de haut niveau, il faut être constant. Là, ils ont un vrai travail à faire. »

« On est un peu frustrés, c’était un match assez fermé. Maintenant, on a su rester solides, athlétiquement, on a fait je crois une belle performance, et offensivement, on a eu une ou deux occasions qu’on aurait pu transformer, analysait pour sa part le capitaine Victor Lekhal. Mais il nous a manqué un peu d’efficacité, de folie dans les derniers gestes. Physiquement, on se sent pourtant très bien, c’est plutôt techniquement qu’il y a peut-être une baisse de régime. On rate beaucoup de choses actuellement. Il faut hausser le niveau avec l’objectif de varier notre jeu, de trouver les solutions pour contourner ce genre de bloc. »

Après quinze journées, le HAC reste à la 5e place. Après son entrée en lice au 7e tour de la Coupe de France, samedi prochain à Vierzon (N3), il retrouvera le championnat le 20 novembre avec la réception d'Amiens.