Ligue 2 : le HAC chute face au leader sans démériter

Après un nul et une victoire, le HAC est tombé pour la première fois de la saison, ce samedi au Stade Océane, face au Paris FC, désormais seul leader avec trois succès en autant de journées. Le scénario de la rencontre peut paraître frustrant pour des Havrais combatifs, généreux, mais peut-être encore un peu tendres face à ce type d'adversaire.

La réussite n'était pas havraise

Parfaitement lancé par Meras, Boutaïb aurait pu mettre rapidement les siens sur de bons rails, comme il l'avait fait une semaine plus tôt contre Sochaux. Mais l'attaquant marocain a raté le coche, seul face à Demarconnay (6e). Solides à défaut d'être géniaux, les Parisiens ont réussi à trouver la faille sur leur première occasion. A la suite d'un centre de Laura, Gapka a profité de la passivité de la défense havraise pour ajuster Fofana d'une belle reprise (0-1, 23e). Thiaré aurait pu remettre son équipe à flot avant la pause s'il n'avait pas manqué son contrôle alors qu'il s'apprêtait à défier Demarconnay (40e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En seconde période, les Ciel et Marine ont beaucoup donné pour recoller au score. Ils y sont parvenus juste avant l'heure de jeu, Cornette reprenant victorieusement un centre en retrait parfait de Thiaré. Poteau rentrant (1-1, 59e). Mais la joie fut de courte durée, puisque les joueurs de la capitale ont repris l'avantage trois minutes plus tard sur une frappe en angle fermé de Laura (1-2, 62e).

Les Havrais ont jeté toutes leurs forces dans la bataille pour tenter de revenir, mais en vain. L'expulsion de Meras pour une faute sur Lopez en position de dernier défenseur (81e) est venue ternir encore un peu plus la soirée. Déjà privé de Mayembo et Gibaud, blessés, le HAC devra donc composer avec un nouveau défenseur en moins samedi prochain à Rodez.

Je n'ai pas le moindre reproche à faire à mes joueurs. Paul Le Guen

Pour le coach Paul Le Guen, la soirée est "terriblement frustrante. On a fait beaucoup d'efforts, on n'a pas été récompensés. Je trouve que les joueurs ont été très généreux, pas loin d'être à leur maximum. A Sochaux, le déroulement du match nous avait été favorable, cette fois, il est défavorable, face à un adversaire plus réaliste que nous, plus clinique. Il y a peut-être aussi un peu de réussite, à l'image du deuxième but concédé où ça passe on ne sait où. Mais je n'ai pas le moindre reproche à faire à mes joueurs, ils sont dedans. Parfois ça sourit, ce n'est pas le cas ce soir. Mais on a bousculé un adversaire très puissant, on a quand même réussi à les faire déjouer assez souvent. C'est vrai qu'en face, c'est plus mature que nous. Il faut qu'on apprenne très vite et on doit avoir conscience de cela. Il ne faut pas traîner, c'est un championnat où il faut faire preuve de vigilance et être en alerte. Je le suis vraiment. On est sur un fil, clairement, il faut faire attention. On perd, mais les comportements sont méritoires, ça se bagarre. Woyo Coulibaly sera de retour pour le prochain match."

"C’est rageant, car ça aurait aussi pu basculer de notre côté, analyse Quentin Cornette. Mais on prend le deuxième but trop rapidement après l’égalisation. On dit souvent qu’après avoir marqué, il y a cinq minutes de déconcentration, on l’a vu ce soir. On a été meilleurs en deuxième mi-temps, on a joué plus haut, mais… Après, le PFC maîtrise bien son jeu, qui est d’envoyer les ballons loin devant sur Laura, et ça marche. Quant à nous, je trouve quand même qu’on est plus consistants que la saison dernière. Est-ce qu’il y a un blocage au Stade Océane ? Je ne pense pas. On a fait notre match, le public nous a super-bien poussés, ce n’est pas une question de blocage à mon avis."