Ligue 2 : le HAC confirme son redressement

Le HAC est bel et bien sur le chemin du renouveau. Une semaine après leur succès face au Paris FC (1-0), les Havrais sont allés s'imposer sur le même score, ce samedi à Châteauroux. Malgré la sortie en début de seconde période de Gibaud, victime d'une violente migraine, les hommes de Paul Le Guen ont affiché une belle solidité. Ils n'ont d'ailleurs toujours pas encaissé le moindre but en quatre matches disputés à l'extérieur en 2021.

La Panenka de Bonnet

Certes, les Castelroussins se sont créé quelques occasions en première mi-temps. Par Grange, notamment, qui a vu sa frappe passer de peu à côté (22e), puis sa tentative, après une sortie hasardeuse de Gorgelin, repoussée juste devant la ligne de but par Mayembo (34e).

Mais les Havrais, menaçants d'entrée de jeu sur un tir d'Alioui détourné par Bulka (2e), ont proposé dans l'ensemble un jeu cohérent, développant par séquences des mouvements fluides. Après avoir buté sur Bulka quelques minutes après la reprise, Thiaré, toujours aussi généreux sur le front de l'attaque, a provoqué un penalty. C'est Bonnet qui s'est chargé de le transformer, avec culot et sang-froid, une Panenka qui a laissé le portier berrichon pantois (0-1, 67e).

Le HAC a su défendre son avantage sans jamais vaciller. Ce huitième succès de la saison, le cinquième à l'extérieur, le hisse à la 10e place. Il possède désormais dix points d'avance sur le 18e et barragiste, et de retard sur la 5e place, qualificative pour les play-offs.

Le fruit d'une amélioration globale. Paul Le Guen

"On confirme que l'on va mieux, se réjouit le coach Paul Le Guen. C'est notre sixième match consécutif sans défaite. C'est le fruit d'une amélioration globale. On est plus stable, on joue mieux, tout simplement. On se donne de l'air avec le bas du tableau. On regarde derrière et un tout petit peu devant. On va essayer de grappiller encore des places." Et ce dès samedi prochain au Stade Océane avec la venue de Dunkerque.