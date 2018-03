Le Havre a perdu des points précieux à Lorient, lundi soir, en s'inclinant (1-0) contre un adversaire direct pour les premières places. Fébriles derrière et en manque d'inspiration devant, les havrais enchaînent un 3ème match sans succès. Et ils voient s'éloigner le Top 5.

Le Havre, France

Les havrais se savaient attendus lundi soir à Lorient, et ils n'ont peut-être pas su géré cette pression. Leur entame de match complètement manquée leur a été fatale. Ils ont encaissé rapidement un but (Hamel, 16') sur une action où la défense du HAC est restée passive. Le Havre a retrouvé ensuite un peu de jeu, mais pas suffisamment pour inquiéter le FC Lorient.

Je suis déçu de notre entame de match, on a été trop long à se mettre en route" Oswald Tanchot

Un but symbolique

Ce but encaissé résume la fébrilité havraise en début de match. "Hamel est dos au jeu au départ. On le laisse trop facilement se retourner, armer et frapper" regrette Oswald Tanchot. Le gardien Arnaud Balijon nourrit aussi des regrets : "On est très bas, sur une situation où l'équipe [de Lorient] n'a pas un très gros temps fort. Malheureusement, la fin de championnat arrive vite. Il va falloir gommer ça très rapidement".

Oswald Tanchot voit malgré tout quelques signes positifs dans la prestation de ses joueurs. "C'est un match qui est meilleur que ce qu'on a fait dernièrement dans pas mal de domaines. Mais c'est encore insuffisant pour retrouver la victoire".

Le Top 5 s'éloigne

Avec cette défaite, le HAC se retrouve 8ème de Ligue 2, à 4 points désormais du Top 5 et des places synonymes de play-offs pour la montée en fin de saison. Les havrais auront l'occasion de se reprendre dès vendredi soir, avec la réception d'un autre gros morceau : Clermont, 3ème de Ligue 2.