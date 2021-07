Ligue 2 : le HAC dévoile ses maillots pour la saison anniversaire 2021-2022

Le maillot 2021-2022 reprend les couleurs ciel et marine historiques du club.

Comme chaque saison, les nouveaux maillots d'un club de foot sont attendus avec impatience par les supporters. Mais cette saison, les fans du HAC l'attendaient peut-être encore davantage : le club doyen célèbrera en effet l'an prochain ses 150 ans d'existence.

Depuis ce mardi, on sait donc à quoi ressembleront les tuniques endossées par les joueurs et les joueuses havrais à compter de samedi, pour la reprise du championnat. Des maillots domicile aux couleurs ciel et marine, évidemment, car cela évoque les origines du club, qui se situent outre-Manche. Mais la répartition des deux couleurs redevient celle des origines.

Pour l'occasion, le club a annoncé avoir renouvelé son partenariat avec l'équipementier Joma pour quatre années supplémentaires.