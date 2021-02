Ligue 2 : le HAC doit faire enfin la loi chez lui

Le HAC va disputer, ce samedi face au Paris FC, son deuxième match de la semaine au Stade Océane. Tenus en échec par Nancy mardi dernier (1-1) - un nul arraché dans les dernières minutes grâce à un but contre son camp de Seka - les Ciel et Marine peinent toujours autant à se faire respecter chez eux. Et les matches à huis-clos n’arrangent rien.

Très content de ce que l'on fait. Paul Le Guen

Depuis le début de saison, les Havrais n’ont glané que deux victoires en onze matches sur leur pelouse. La dernière remonte déjà au… 31 octobre (1-0 face à Pau). Les sept rencontres à domicile qui ont suivi se sont soldées par cinq nuls et deux défaites, un bilan catastrophique qui place les hommes de Paul Le Guen dans une situation inconfortable.

Mais l'entraîneur havrais veut positiver. "Je continue à être très content de ce que l'on fait. On fait des matches consistants, on est très opiniâtres, on utilise bien les moyens qui sont à notre disposition. La combativité des joueurs me satisfait. On s'accroche, on est au taquet. Il faut continuer comme ça."

"Dans le jeu, on fait de bonnes choses. Là où il va vraiment falloir progresser, c'est devant le but, insiste le défenseur Woho Coulibaly. On regarde derrière nous, mais on a confiance en nos qualités", ajoute-t-il.

Une seule victoire en quinze matches

Localisés à la 13e place, les Havrais ne comptent que cinq points d’avance sur le 18e et barragiste (Guingamp) à l’aube de cette 24e journée. Le danger se précise pour cette équipe havraise qui n’a remporté qu’un seul de ses quatorze derniers matches de championnat. Et même quinze si l’on ajoute l’élimination en Coupe de France le 19 janvier au Stade Océane face au… Paris FC (0-1).

Déjà sèchement battus à l’aller dans la capitale (3-0), les Ciel et Marine ne jouent pas dans la même cour que les Parisiens. Longtemps leaders, ces derniers ont certes perdu de leur superbe (seulement deux victoires sur les treize derniers matches), mais ils n’en demeurent pas de sérieux prétendants aux play-offs. "Ils ont des arguments, un effectif costaud ", estime Paul Le Guen.

Pour cette rencontre, le HAC enregistre le retour de suspension du gardien Mathieu Gorgelin, mais déplore en attaque les forfaits de Khalid Boutaïb et Himad Abdelli, tandis que Jamel Thiaré, qui ressent une douleur à une hanche, est incertain.

HAC - Paris FC, samedi 6 février à 15 h sur France Bleu Normandie