Ligue 2 : le HAC doit se racheter face au relégué amiénois

C'est peu dire que l'attente des supporters est grande. Sevrés de compétition pour cause de confinement, ils seront un nombre restreint à pouvoir se rendre ce samedi au stade Océane pour le premier match officiel de la nouvelle saison de Ligue 2 du HAC.

Les ciel et marine reçoivent Amiens, le relégué, ce samedi à 19h. Avec à cœur de se refaire, après une première ratée, lundi, sur la pelouse de Troyes, et une défaite 2-0 avec également deux cartons rouges dans la valise. Conséquence : Ersoy et Fontaine ne sont pas dans le groupe retenu par l'entraîneur, Paul Le Guen, bien conscient d'être un peu court.

"On a perdu beaucoup de bons joueurs. On a une programmation dure en ce début de saison, alors il faut être vigilant et ne pas laisser filer les choses. Il faut aujourd'hui retrouver de la force, du renfort en interne et, peut-être, aussi, à l'extérieur du club."

