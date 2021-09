Ligue 2 : le HAC domine Quevilly-Rouen et se positionne

Le Havre a battu QRM, ce mardi au Stade Océane, grâce à un but de Pape Ibnou Ba en début de match (1-0). Un match terne, marqué cependant par trois grosses occasions de QRM sur la fin. Après neuf journée, les Ciel et Marine pointent en 7e position. Les joueurs de l'agglo de Rouen, eux, sont 12e.

Le HAC et QRM ont offert un spectacle de piètre qualité, ce mardi au Stade Océane. Mais ce n'est pas ce que les Havrais retiendront. Grâce à un but de Pape Ibnou Ba dès la 7e minute, ils ont enregistré une troisième victoire cette saison et signé un sixième match de suite sans défaite. Un succès certes laborieux, mais qui leur permet de grimper à la 7e place, avant un déplacement à Nîmes vendredi.

"Une victoire en souffrant, oui, mais pour parler clairement, je m’y attendais, réagit le coach Paul Le Guen. Mais c’est encore plus appréciable. L’an passé, on souffrait, sans jamais être récompensés. Là, on n’a pas été brillant au niveau du jeu, mais on s’est accroché et les choses n’arrivent jamais par hasard."

Yahia Fofana encore une fois décisif

Une fois encore, les Ciel et Marine ont affiché une grande solidité. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils possèdent la deuxième meilleure du championnat avec seulement cinq buts encaissés en neuf journées. Et Yahia Fofana a confirmé sa forme éclatante. Dans les dernières minutes, alors que QRM jouait le tout pour le tout et se ruait à l'abordage, le gardien havrais a sorti trois arrêts décisifs pour repousser les tentatives de Zabou, N'Dilu et Haddad.

Avec une seule défaite depuis l'ouverture du championnat, le HAC, à défaut d'être séduisant, continue donc à montrer des valeurs de générosité et d'abnégation. Et cela suffit, visiblement, au bonheur des supporters, qui ont communié avec leurs favoris au coup de sifflet final. Le signe qu'ils savent se montrer conciliants, malgré la pauvreté des débats, tant que les Ciel et Marine dégagent cette volonté de ne jamais rien lâcher. "Certains diront qu’on peut faire mieux, moi, je vois d’abord et avant tout cette victoire, préfère retenir Paul Le Guen. Quant au classement, on regarde partout. Il faut rester tranquille. On ultra-domine personne, mais on embête tout le monde."

On était timorés, on avait peur. Bruno Irles

De son côté, QRM, après deux bons résultats (victoire à Valenciennes et nul contre Auxerre) a donc rechuté. Les joueurs de Bruno Irles peuvent surtout regretter leur première mi-temps complètement ratée. "A la pause, je leur ai dit qu’il fallait se lâcher. On était timorés, on avait peur, regrette l'entraîneur de QRM. On n’a pas abordé ce match avec suffisamment de confiance pour le gagner. Je n’ai pas compris. J’ai vu beaucoup plus d’intentions et d’envie en seconde période. On a été beaucoup plus dangereux. Mais en face, le gardien a fait son boulot. Mais on a été capables de poser des problèmes au Havre." QRM tentera de rebondir vendredi à Diochon face à Guingamp.