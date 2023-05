Ligue 2 : le HAC finira sa saison à guichets fermés contre Dijon

La fête et le stade plein. Le Havre AC terminera sa saison 2022-2023 avec, on l'espère, son ticket pour la Ligue 1 en poche, voire même le titre de champion, dans un stade à guichets fermés.

ⓘ Publicité

Le HAC accueillera Dijon, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 2 devant 25.000 supporters environ. De quoi clôturer cette année en beauté avec, on l'espère, de belles choses à fêter. Avec, pourquoi pas, un trophée dans les bras.

De quoi peut-être s'approcher du record historique d'affluence au stade, qui date toujours du match inaugural en 2012, un amical entre le HAC et Lille, où 25.278 personnes étaient venues au stade. Ce qui est à peu près certain, c'est que cette rencontre sera la plus grande affluence pour un match officiel du HAC, la meilleure affluence datant de cette saison, de la rencontre contre Saint-Etienne, le 18 février 2023, avec plus de 23.000 supporters.

Un autre guichet fermé contre Valenciennes ?

Peut-être qu'un autre match, juste avant, remplira lui aussi les travées ciel et marine, c'est la rencontre contre Valenciennes, le 22 mai, qui pourrait potentiellement acter la montée havraise, si ce n'est pas fait à Annecy cette semaine.

Le top des affluences au stade Océane