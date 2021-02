Ligue 2 : le HAC freiné par Dunkerque

Le HAC n'a pas réussi à enchaîner une troisième victoire consécutive. Les Ciel et Marine ont été tenus en échec par Dunkerque, ce samedi au Stade Océane (1-1). Même s'ils restent invaincus en sept matches disputés depuis le coup d'envoi de la phase retour, ce résultat s'apparente à un petit coup d'arrêt.

14 tirs, dont 9 cadrés

Les Havrais sont pourtant bien rentrés dans la rencontre. Il ne leur a fallu qu'une vingtaine de secondes pour se créer une première occasion, sur une frappe de Boutaïb détournée par Maraval. Boutaïb a ensuite loupé l'immanquable en frappant à côté du ballon à quelques mètres du but dunkerquois (28e), puis deux tentatives de Basque, dont un coup franc (30e), ont trouvé sur la trajectoire un Maraval des grands soirs.

Au total, les Havrais ont frappé quatorze fois au but durant la soirée, pour neuf tirs cadrés. Sûrement un record cette saison. Mais Dunkerque n'a pas fait que défendre non plus. Les Nordistes se sont montrés plusieurs fois dangereux en première période, sous l'impulsion notamment du remuant Kebbal. C'est lui, d'ailleurs, qui a offert l'ouverture du score à Tchokounté dès l'entame de la seconde mi-temps (0-1, 46e).

Les Havrais ont beaucoup poussé par la suite pour revenir. Un coup franc de Basque a trouvé le haut de la transversale (51e), et Maraval a poursuivi son show en repoussant une frappe à bout portant de Thiaré (76e).

A force de pousser, les Ciel et Marine ont tout de même fini par égaliser. Merveilleusement alerté par Gibaud, Thiaré s'est écroulé dans la surface au contact de Maraval. Bonnet s'est chargé de transformer le penalty, en prenant le portier dunkerquois à contre-pied (1-1, 83e). Le HAC a fait le forcing dans les dernières minutes pour tenter d'arracher la victoire. En vain.

Je considère qu'on perd deux points. Paul Le Guen

"On a été moins souverains que lors des derniers matches, reconnaît le coach Paul Le Guen. On a été poussifs, notamment en première mi-temps. Mais je trouve qu'on a eu une belle réaction après l'ouverture du score. On les a poussés à beaucoup défendre. On a eu des occasions, mais leur gardien a été performant. Quand on est revenus au score, je pensais vraiment qu'on allait gagner. Je considère qu'on perd deux points."

"C'est un match qu'on doit remporter au vu des occasions assez franches qu'on a eues, regrette le défenseur Pierre Gibaud. On a été menés et peut-être qu'il y a quelques mois, on aurait sombré. Là, ce n'est pas la cas, ça montre l'état d'esprit de l'équipe."

Après 26 journées, le HAC pointe à la 9e place, avant un déplacement à Pau samedi prochain.