Ligue 2 : le HAC frustré après son nul face à Saint-Etienne

Des records et des regrets pour le HAC après le match nul (2-2) concédé face à Saint-Etienne. Devant 23 264 spectateurs, record d’affluence pour un match officiel des Ciel et Marine (le précédent datait du 26 décembre dernier face à Bordeaux avec 23 055 spectateurs), les Havrais ont enchaîné un 26e match de suite sans défaite. Ils égalent ainsi la performance réalisée par Beauvais il y a 26 ans, mais à cheval sur deux saisons.

Le scénario de la rencontre laisse cependant un goût amer. Car les Ciel et Marine ont mené 2-0 grâce à des réalisations d’Alioui (58e), parfaitement servi par Richardson, et un penalty de Lekhal provoqué par Thiaré (66e). Thiaré a été également à l’origine de l’expulsion du défenseur stéphanois Pétrot (80e). Mais entre-temps, les Verts avaient réduit l’écart par Bamba, profitant d’une erreur d’appréciation de Desmas sur le centre de Cafaro (68e). Et alors qu’ils évoluaient en infériorité numérique, les joueurs de Laurent Batlles ont réussi à égaliser par Krasso (85e).

Un scénario un peu cruel

« Le nul n’est pas illogique, reconnaît l’entraîneur havrais Luka Elsner. Il y avait beaucoup de qualités en face. Mais quand on mène 2-1 et même 2-0 et qu’on a un joueur de plus sur le terrain, il est bon de mettre le cerveau en marche et de réfléchir comment amener ce match correctement jusqu’au bout. On a été puni par un contre sur le 2-1. C’est ce but-là qui va nous tamponner le cerveau et hanter un peu mes nuits pendant deux-trois jours. Après, si on prend un peu de recul, c’était un bon match, sympa à regarder. Le scénario est un peu cruel, mais à l’aller, on avait eu un scénario plutôt très favorable (victoire 6-0). On paie un peu le contre-coup. »

Après la parenthèse internationale, le leader havrais disputera son prochain match le samedi 1er avril à Pau