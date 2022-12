Ligue 2 : le HAC jouera dans un stade Océane à guichets fermés pour la réception de Bordeaux

Le HAC va pouvoir compter sur son 12e homme le 26 décembre à 19h. Les joueurs de Luka Elsner affrontent Bordeaux pour la reprise de la Ligue 2 BKT après la trêve liée à la coupe du monde . C'est dans un stade Océane à guichets fermés que cette rencontre aura lieu (16e journée). Plus de 23.000 spectateurs sont attendus.

Une première pour le HAC à guichets fermés dans le stade Océane

"On est très heureux de pouvoir accueillir autant de monde au stade Océane pour un match de championnat", réagit sur France Bleu Normandie, Clément Calvez, directeur du développement du HAC. "C'est un match particulier, le leader reçoit le second, la première fois que le championnat se déroule sur cette période de fête. Nous sommes très heureux de prolonger ces fêtes avec l'ensemble des Havrais", poursuit-il.

Le HAC draine pour la première fois autant de monde au stade Océane. "Tous les ans, on travaille dans tous les secteurs du club pour s'améliorer. On est fier de passer un nouveau cap, un nouveau record", analyse Clément Calvez. La saison dernière, le HAC avait reçu Caen dans un stade (presque) plein à craquer, plus de 19.000 spectateurs. "Cette année, ça va être guichets fermés. Maintenant l'objectif va être de remplir le stade plusieurs fois cette saison, venir soutenir le HAC en remplissant le stade Océane", conclut le directeur du développement du club.

Le stade Océane a déjà été rempli mais par des équipes nationales. Comme le Brésil en septembre dernier lors du match amical face au Ghana. Mais aussi les Bleues de Corinne Diacre en janvier 2019 face aux Etats-Unis.