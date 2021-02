Ligue 2 : le HAC n'a plus le droit au nul face à Nancy

Un nouveau match en semaine pour les footballeurs du HAC. Ils accueillent Nancy ce mardi à 20h, pour le compte de la 23è journée de Ligue 2. Actuels 13è du championnat, les ciel et marine ne comptent plus que cinq points d'avance sur le barragiste, qui n'est autre que leur adversaire du soir.

Et pour cause : s'ils sont globalement convaincants dans le jeu depuis le début de l'année 2021, les protégés de Paul Le Guen ont encore le plus grand mal du monde à concrétiser leur prestation avec des buts. Le HAC occupe ainsi la peu envieuse place de moins bonne attaque du championnat (à égalité avec Dunkerque, Pau et Châteauroux). Sur le mois de janvier, en cinq rencontres, ils n'ont inscrit que deux petits buts, aucun dans le jeu courant. Du côté du stade Océane, on attend avec impatience de voir Jamal Thiaré retrouver le chemin des filets, d'autant que Khalid Boutaïb est forfait.

"Pour filer la métaphore, explique Gilles, du site Hactu.fr, notre partenaire, le HAC est convalescent, la rééducation va bien mais le docteur n'a toujours pas signé le bon de sortie. Il est temps maintenant de concrétiser le mieux vu depuis trois matchs en buts et donc en points." Car en effet, il y a quelques signes d'espoir. Le jeu havrais est devenu, en ce début 2021, plus cohérent, plus abouti. En témoigne l'adversité contre laquelle les ciel et marine ont eu à batailler sans rompre à Amiens. En témoigne aussi, évidemment, leur capacité à tenir le 0-0 samedi à Niort, bien que réduits à 10 dès la 35è minute.

Reste qu'en fin de saison, ces exploits d'un soir ne seront qu'un souvenir. Et seuls les points auront un quelconque intérêt. Alors le HAC serait plus que jamais inspiré de goûter à nouveau à un multiple de 3. Ça va plus vite dans la course au maintien.

HAC-Nancy, match à vivre ce mardi dès 20h sur France Bleu Normandie