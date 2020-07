Ligue 2 : à cause du coronavirus, le HAC n'affrontera pas Guingamp en amical

La rencontre devait se tenir le 8 août prochain à Vire, elle n'aura finalement pas lieu : le match amical entre Le Havre et Guingamp a été annulé, ce jeudi. En cause, cinq cas de Covid-19 détectés au sein de l'équipe bretonne.

Les joueurs et le staff étaient en stage, sur la côte bretonne, quand deux membres de l'encadrement ont ressenti des symptômes de la maladie. L'ensemble du groupe a passé des examens, et cinq personnes en tout ont été testées positives au coronavirus. Trois joueurs professionnels sont concernés, mais aucun n'a développé de symptômes graves. L'En Avant de Guingamp a donc été placé en quarantaine et ne reprendra l'entraînement que le 6 août, soit deux jours avant la date du match amical contre le HAC.

Ce match contre Guingamp était l'avant-dernier de la préparation de saison des Ciel et Marine. Ils doivent affronter Caen, ce samedi, pour leur première opposition amicale face à un club du même niveau qu'eux.