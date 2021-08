Ligue 2 : le HAC ne fait pas la fine bouche après son match nul à Rodez

Dans un match accroché et pauvre en occasions, Rodez et le HAC se sont séparés sur un score de parité (0-0), ce samedi dans l’Aveyron. Décimés par les absences de Mayembo, Gibaud, Gorgelin, Meras, Alioui et Fontaine, les Ciel et Marine ont une nouvelle fois évolué avec une équipe extrêmement jeune. Prêté par le PSG, Thierno Baldé, 19 ans, a effectué ses premiers pas sur la scène professionnelle sur le côté droit de la défense.

Une défense mise à rude épreuve d’entrée de jeu. Dès la 2e minute, Y. Fofana a dû s’employer pour repousser magistralement une tête de Chougrani à la réception d’un corner de Boissier. Tout au long de la première mi-temps, les Ruthénois ont exercé une grosse pression sur des Havrais souvent à la limite de la rupture. Mais ils n’ont pas craqué malgré les assauts répétés d’une équipe aveyronnaise en manque de réussite et de précision dans le dernier geste.

Casimir rate le hold-up

A la pause, Paul Le Guen, courroucé par la prestation de ses joueurs, a revu ses plans et incorporé Wahib et Casimir en lieu et place de Touré et Cornette. Un double changement bénéfique puisque les Havrais ont montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires. Plus solide, le HAC s'est toutefois montré toujours aussi inoffensif. C’est simple, les Ciel et Marine n’ont pas cadré une seule frappe de la soirée. Mais il s’en est fallu d’un rien pour qu’ils signent le coup parfait. A huit minutes de la fin, à la suite d’un centre de Ba, Casimir s’est en effet retrouvé en position idéale à cinq mètres du but ruthénois, mais il a trouvé le moyen de frapper hors du cadre.

Après quatre journées, et avant de recevoir Niort samedi prochain, le HAC pointe à la 10e place avec 5 points. Gros point positif, sa défense a déjà signé trois "clean-sheets".

On est descendus trop bas en termes de niveau. Paul Le Guen

« La première mi-temps a été très pénible, reconnaît le coach Paul Le Guen. On n’a pas été bons du tout. En deuxième période, c’était quand même mieux, même si ce n’est pas notre meilleure mi-temps de la saison. C’est un point arraché, clairement. Mais tout le monde ne prendra pas de points ici. C’est compliqué. Et j’ai envie de dire que par rapport aux circonstances du moment, il faut qu’on s’accroche. Et on s’est accrochés. A la pause, j’ai dit ce que je pensais. On est descendus trop bas en termes de niveau. Je demande aux jeunes de progresser, de faire vite, de se mettre au niveau. Ça se fait plus ou moins facilement. Mais on ne va pas lâcher, on va les aider. Sur l’occasion incroyable de Josué (Casimir), eh bien il faut qu’il comprenne qu’il a encore beaucoup d’efforts à faire. Dans l’analyse, il faut tenir compte de certains paramètres. On n’a perdu qu’un match avec une équipe amoindrie et beaucoup de courage. »