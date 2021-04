Ligue 2 : le HAC ne méritait pas mieux face à l'AC Ajaccio

Le HAC et l'AC Ajaccio n'ont pu se départager ce samedi au Stade Océane (1-1). Pour les Ciel et Marine, ce résultat nul constitue un moindre mal, tant ils ont souffert, subi, surtout en seconde période. Pourtant, le scénario du premier acte leur a été favorable. A la suite d'un corner de Barreto et d'un ballon relâché par Gorgelin, les Havrais ont été tout heureux de voir la frappe de Diallo heurter la transversale (23e).

La spéciale Thiaré

Ils ont été tout aussi heureux d'ouvrir le score sur l'une de leurs rares offensives. Alerté dans la profondeur par Cornette, Thiaré s'est écroulé dans la surface au contact de Kalulu. Pour un septième penalty accordé au HAC cette saison, tous provoqués par le Sénégalais. Bonnet l'a transformé, inscrivant par la même son sixième but depuis l'ouverture du championnat (1-0, 33e).

Mais au retour des vestiaires, les Ciel et Marine sont retombés dans leurs travers. Ils ont passé leur temps à défendre, à jouer sur un fil face à des Ajacciens de plus en plus menaçants au fil des minutes. Et ce qui devait arriver arriva. Tout juste entré en jeu, le jeune Arconte (17 ans) a profité d'un centre de Barreto pour glisser le ballon au fond des filets (1-1, 74e).

On se rapproche de notre objectif, mais on n'y est pas encore. Paul Le Guen

"On a souffert. On prend un point. On doit s'en contenter parce qu'on n'a pas été très bons, reconnaît le coach Paul Le Guen. On a concédé beaucoup de choses et on en a imposé assez peu à l'adversaire. On continue à avoir des difficultés au Stade Océane, à souffrir, mais on grappille. On se rapproche de notre objectif, mais on n'y est pas encore, parce que les résultats derrière ne nous sont pas très favorables."

A six journées de la fin, le HAC possède neuf points d'avance sur le 18e, Guingamp. Mais les Guingampais comptent un match de moins, qu'ils joueront ce lundi à domicile face à Toulouse. Les Havrais, eux, disputeront leur prochain match samedi prochain à Clermont.