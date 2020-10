Ligue 2 : Le HAC ne séduit pas mais gagne encore

Comme à Dunkerque, le HAC l'a jouée défensive. Mais cette fois, c'était contre Pau, à la maison, contre une équipe qui n'avait jamais marqué à l'extérieur de la saison.

La chance des Havrais a sûrement été de marquer dès le début du match, à la deuxième minute, sur un corner de Cornette expédié dans le but par Bentil (1-0 2'), son deuxième but de la saison. Après cet avantage pris à la marque, le HAC a continué d'accélérer et aurait même pu doubler la mise avec Bazile (9').

Mais, sans avoir enfoncé le clou, les hommes de Paul Le Guen ont reculé, et ont laissé Pau avoir le ballon. Les Palois ont en bien profité, avec de nombreuses situations, sur des centres divers et variés, mais sans jamais inquiéter Mathieu Gorgelin.

Le match a continué comme ça, de manière très linéaire. Pas d'occasions franches pour le HAC, des situations mais rien de concret pour le PFC. Les hommes de Didier Tholot, 19e, n'ont pas été ridicules, loin de là, mais n'ont jamais inquiété les Havrais, avec plus de 13 tirs, dont seulement 2 étaient cadrés.

Le Havre s'est satisfait de la situation, sûrement aidés par les circonstances : quatre titulaires potentiels étaient indisponibles.

Finalement, entre Dunkerque et Pau, la manière n'a jamais été là, mais cela fait six points et le HAC est ce samedi soir troisième du championnat. "On ne jouera pas comme ça toute la saison", clame Paul Le Guen, qui ne fait pas de ce schéma à cinq défenseurs une réelle stratégie. Cela rassurera les supporters.