Ligue 2 - Le HAC rejoint sur le fil par Guingamp

Pas de vainqueur entre le HAC et Guingamp ce samedi au Stade Océane. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) qui n'arrange personne. Surtout pas les Ciel et Marine, qui ont longtemps cru pouvoir renouer avec une victoire qui leur échappe à domicile depuis le 31 octobre.

Thiaré marque et rate le coche

Après une première mi-temps insipide, toutefois marquée par un penalty oublié en faveur du HAC pour une faute de Niakaté sur Boutaïb (35e), les hommes de Paul Le Guen ont réussi à débloquer la situation au retour des vestiaires sur... penalty. Accroché par Niakaté dans la surface, Thiaré s'est chargé de transformer la sentence (1-0, 58e). Son premier but depuis le doublé qu'il avait signé au match aller début septembre. Mais le Sénégalais a manqué par la suite deux énormes occasions de faire le break. Notamment en frappant à côté alors que le but était grand ouvert (61e).

Les Havrais sont donc restés jusqu'au bout à la merci d'un retour des Guingampais. Après une première grosse alerte sur une tête de Livolant mal cadrée (86e), les Bretons ont arraché l'égalisation par Rodelin dans les dernières minutes (1-1, 89e).

"Après l'ouverture du score, on a des opportunités pour se mettre à l'abri, mais on ne le fait pas", regrette le coach Paul Le Guen. "En fin de match, on subit l'impact des attaquants adverses,qui ont de la puissance. On n'a pas maîtrisés les choses dans le dernier quart d'heure. La saison va être compliquée, on le sent, mais je pense qu'on a plus de consistance depuis deux ou trois matches."

"Je n'ai même pas les mots tellement je suis dégoûté, énervé. On a dominé, on a fait un bon match, mais on n'a pas su se mettre à l'abri quand il le fallait", analyse le défenseur Fernand Mayembo, qui a failli marquer ce qui aurait pu être le but de l'année d'un retourné acrobatique repoussé par Basilio, le gardien guingampais (66e).

Après 21 journées, le HAC occupe la 12e place, avec seulement trois points d'avance sur Rodez, 18e et actuel barragiste. Prochain match samedi prochain avec un déplacement à Niort.