Ligue 2 : le HAC repart frustré de Niort

Le HAC n’a toujours pas gagné en 2022. Ses quatre premiers matches de l’année se sont soldés par une défaite et trois nuls. Celui ramené de Niort, ce samedi, a un goût amer. Car les Ciel et Marine auraient sans doute mérité mieux.

Ils ont en effet livré un match consistant. Toujours aussi solides derrière et plus inspirés dans le jeu, dans le sillage d’un Boura intenable dans son couloir gauche. Mais encore une fois, ils n’ont pas marqué. Les Havrais n’ont inscrit que 22 buts en 23 journées, un rendement en totale inadéquation avec leurs ambitions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les Deux-Sèvres, les hommes de Paul Le Guen ont pourtant montré des signes évidents de progrès dans l’animation offensive, la qualité de leurs enchaînements, dans l’expression collective en général. "Nous sommes tombés sur une très belle équipe. Le Havre développe des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne", a reconnu Sébastien Desabre, l'entraîneur des Chamois.

"Je suis très satisfait de la qualité de notre jeu. On progresse dans tous les domaines, sauf dans l’efficacité. Notre première mi-temps aurait dû nous permettre de virer en tête. On les a bousculés, on a pris le jeu à notre compte, mais on ne concrétise pas", a regretté Paul Le Guen.

Abline trouve le poteau

Les Havrais ont multiplié les centres, obtenu de nombreux corners, frappé treize fois au but. Mais à chaque fois, la défense niortaise s’en est sortie. Avec de la réussite, parfois, notamment sur cette tentative d’Abline repoussée par le poteau (29e). A l’arrivée, le HAC ne s’est pas créé énormément d’occasions franches. Niort non plus d’ailleurs, en dehors d’une frappe de Sissoko au ras du poteau (69e).

Bien qu’au ralenti depuis un mois (3 points sur 12 possibles), les Ciel et Marine restent embusqués à trois points de la 5e place occupée par Auxerre. Ce passage à vide d’un point de vue comptable n’est donc pas rédhibitoire.

Je suis plus confiant qu'il y a deux mois. Paul Le Guen

Mais pour croire réellement à une place en play-offs, il leur faudra bien sûr faire preuve de beaucoup plus d’efficacité, mais aussi retrouver le chemin du succès au Stade Océane, où ils n’ont plus gagné depuis le 23 octobre. Et ce dès la réception de Bastia le lundi 14 février. "Je reste convaincu qu’on va parvenir à faire une série, prophétise Paul Le Guen. Je suis plus confiant qu’il y a deux mois."