Ligue 2 : le HAC retrouve enfin le sourire

Face à Nancy, la lanterne rouge, Le Havre a signé sa première victoire en 2022, ce samedi au Stade Océane, grâce à un but de Nabil Alioui (1-0). Les Ciel et Marine remontent à la 6e place, à six points du Top 5.

C’est la fin d’une longue série noire. En venant à bout d’une faible équipe de Nancy, ce samedi au Stade Océane, le HAC a stoppé l’hémorragie après six matches de suite sans victoire (3 défaites et 3 nuls). Il s'agit de son premier succès en 2022, le premier aussi à domicile depuis le… 23 octobre.

"C’est un soulagement, c’est la victoire dont nous avions vraiment besoin, apprécie le coach Paul Le Guen. Peut-être pas le match, dans son ensemble, dont on avait besoin, encore que. On avait très envie de revenir à des choses plus conformes à ce qu’on avait fait lors de la première partie de saison."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après les deux gifles infligées par Bastia (2-4) et Toulouse (4-0), les Havrais se sont donc rassurés, et c’est bien là l’essentiel. Leur première période fut encourageante, et même parfois séduisante. "Je suis très content de la première mi-temps. Il y a eu beaucoup de beaux mouvements, beaucoup d’enchaînements", ajoute l'entraîneur havrais.

J'ai le sentiment de bien m'intégrer. Matthis Abline

Les Ciel et Marine ont été récompensés assez rapidement grâce à un but de Nabil Alioui, à la réception d’un centre parfait de Matthis Abline (1-0, 13e). "J’ai le sentiment de bien m’intégrer. Ce soir, j'ai fait une passe décisive. J'aurais pu aussi marquer un ou deux buts, mais j’ai manqué d’efficacité", regrette Abline.

Avec un peu plus de réussite sur une tête de Gibaud sur le haut de la transversale (33e) et une frappe d’Abline au-dessus (34e), les Havrais auraient pu, en effet, faire le break et ainsi s’épargner une fin de match crispante.

Des valeurs retrouvées

Car en seconde période, en dehors d’un coup franc de Cornette détourné par Valette (64e), plus jamais les Ciel et Marine n’ont réussi à se montrer vraiment dangereux. Mais ils ont, en revanche, très bien défendu, en affichant ces valeurs qu’ils avaient égarées ces derniers temps : solidarité, abnégation et courage.

"En deuxième mi-temps, on était un peu tendus, on avait encore le match de Bastia en tête, reconnaît Le Guen. Oui, c’était un peu à l’arrache à la fin, mais on a tenu. Ça témoigne d’un état d’esprit. On a retrouvé certaines valeurs et un peu plus de solidité, même si on a été un peu acculés en fin de match, mais face à une équipe qui joue sa survie, ce n’est pas surprenant. A domicile, on peine depuis le début de la saison. Cette victoire fait donc du bien et nous permet de prendre un peu d’air au classement."

Certes, ce succès peut être qualifié de laborieux face à une formation qui file tout droit vers la relégation en National, mais qu’importe. Le HAC retrouve la 6e place, à six longueurs de Sochaux, le 5e.

Une belle opération, donc, avant d’affronter un autre mal classé, Quevilly-Rouen (17e), samedi prochain au stade Diochon.