Ligue 2 : le HAC rêve toujours de play-offs, Quevilly-Rouen s’enlise

En s’imposant ce samedi à Diochon (0-2), Le Havre maintient ses chances de finir dans le Top 5, tandis que Quevilly-Rouen se rapproche de plus en plus de la zone rouge.

Le HAC va mieux. En l’espace d’une semaine, les Ciel et Marine ont enchaîné deux victoires, les deux premières de l’année 2022. Après une sombre série de six matches sans succès (3 d et 3 n), les voilà donc requinqués et remis (un peu) en selle dans la course aux play-offs. Certes, l’écart avec Sochaux, le 5e, est toujours de six points, mais l’espoir d’accrocher une place en play-offs reste permis.

« C’était important de gagner ici, pour nous, pour nos supporters, se réjouit le coach havrais, Paul Le Guen. On est sixièmes, à distance du cinquième, mais malgré tout, on ne perd pas espoir. On va essayer de rester très mobilisés sur cette fin de saison. »

En gagnant ce soir, je pense vraiment qu’on aurait été sauvé. Fabien Mercadal

Pour Quevilly-Rouen, en revanche, la situation se tend de semaine en semaine. Depuis le début de la phase retour, qui coïncide aussi avec l’arrivée de Fabien Mercadal sur le banc, les Rouge et Jaune n’ont glané que cinq points sur vingt-quatre possibles. Après vingt-sept journées, ils ne comptent plus qu’un seul point d’avance sur le 18e et barragiste, Grenoble, et deux sur le 19e et premier relégable, Dunkerque, qui compte toutefois un match en moins (les Nordistes joueront lundi à Toulouse).

« On avait l’occasion de sortir de cette course au maintien. En gagnant ce soir, je pense vraiment qu’on aurait été sauvé, estime Mercadal. Maintenant, il reste onze journées pour aller chercher ce maintien. On n’est pas rongé par le doute, on souffre juste d’un petit déficit de confiance. »

Jozefzoon maladroit, Abline efficace

Le tournant de ce duel entre Seinoamarins se situe autour du quart d’heure de jeu. Jozefzoon, seul, ou presque, aux six mètres, a d’abord loupé une occasion en or d’ouvrir le score pour QRM, en expédiant son tir à côté. Et deux minutes plus tard, le HAC a trouvé la faille sur un contre amorcé par Cornette et conclu par Abline d’une frappe splendide sous la barre (0-1, 16e).

« On a manqué cruellement d’efficacité, regrette Mercadal. C’était quasiment plié en cinq minutes, quand on rate cette occasion incroyable et que derrière, on se fait punir. C’est ça le foot de haut niveau. On a dépensé beaucoup d’énergie pour rester dans la zone de finition, pour presser haut, emmener le public avec nous, mais on n’a pas validé. »

La réaction de Quevilly-Rouen fut bien trop timide et désordonnée pour mettre réellement en danger une défense havraise redevenue solide. « On a resserré les boulons, on revient à ce qui fait notre force, à savoir notre solidité, apprécie Le Guen. Les joueurs font les efforts, travaillent bien, les rentrées se font bien aussi, c’est important. Le retour à la défense à quatre peut expliquer certaines choses, mais c’est l’état d’esprit qui prime avant tout. »

Les Ciel et Marine ont plié l’affaire peu après l’heure de jeu sur un nouveau coup de patte de Cornette, auteur de son sixième but de la saison, le quatrième sur coup franc direct (0-2, 65e).

C’est donc logiquement que le HAC a infligé à Quevilly-Rouen sa première défaite à domicile depuis le 16 octobre. Samedi prochain, les Havrais recevront Nîmes, tandis que les Quevillais se déplaceront à Guingamp.