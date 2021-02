Ligue 2 : le HAC évite le pire contre Nancy

Le Havre et Nancy n'ont pu se départager ce mardi au Stade Océane (1-1) lors de la 23e journée de L2. Un moindre mal pour des Havrais qui ont raté un penalty et qui n'ont dû leur salut qu'à un but inscrit contre son camp par un défenseur lorrain à cinq minutes de la fin.

Le HAC ne gagne toujours pas. Les Ciel et Marine ont concédé un quatrième match nul consécutif (1-1), ce mardi face à Nancy au Stade Océane. Un résultat aussi décevant qu'inespéré. Car le spectre de la défaite a longtemps plané sur les hommes de Paul Le Guen.

Inoffensifs pendant quarante minutes, les Havrais ont pourtant eu l'occasion d'ouvrir le score sur un penalty provoqué, mais non transformé par Thiaré, qui a vu sa frappe, trop écrasée, détournée par Sourzac (40e).

CSC meilleur buteur du HAC

Menés au score quatre minutes après la reprise sur une réalisation de Rocha (0-1, 49e), les Hacmen ont ensuite étalé leur impuissance offensive. Incapables de se créer la moindre occasion, ils ont dû s'en remettre à un but inscrit contre son camp par Seka, qui a dévié au fond de ses propres filets un centre de Cornette (1-1, 85e). Le quatrième CSC en faveur des Havrais depuis le début de saison ! Ce qui fait de CSC le meilleur buteur du HAC après 23 journées.

On n'est pas revenu au score par hasard. Paul Le Guen

Ce coup de pouce du destin a donc permis aux Ciel et Marine d'échapper au pire. Un miracle, non ? "Pourquoi miracle ?, a répondu, surpris, le coach Paul Le Guen. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Et j'ai eu raison. On s'est battu avec nos moyens, avec courage. C'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. On n'est pas revenu au score par hasard. Pour moi, le nul est logique si on considère qu'on ne méritait pas la victoire."

"On a l'impression que les scénarios se répètent à l'infini. C'est limite insupportable, a réagi par sa part Jean-Louis Garcia, l'entraîneur nancéien. Je ne sais pas comment commenter l'irrationnel. On manque de réussite, c'est un truc de malade."

Le HAC, qui n'a remporté qu'un seul de ses quatorze derniers matches de championnat, reste scotché à la 13e place, avec toujours cinq points d'avance sur le 18e et barragiste (Guingamp). Prochain rendez-vous samedi prochain avec la réception du Paris FC.