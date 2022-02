Ligue 2 : le HAC s’écroule face au leader

Après les quatre buts encaissés face à Bastia, lundi 14 février au Stade Océane (2-4), le HAC en a pris autant ce lundi à Toulouse. En l’espace de ces deux rencontres, les Havrais ont égaré tout ce qui faisait leur force depuis le début de saison. Mais où sont donc passées ces valeurs de solidarité, de courage et d’abnégation qui leur avaient permis de réaliser une phase aller bien au-delà des espérances, au point d’envisager se mêler à la lutte pour les play-offs ?

Faut-il prolonger tout le monde de deux ou trois ans pour être peinard ? Paul Le Guen

L’impression dégagée dans la Ville rose est celle d’une équipe en pleine déliquescence. Après l’ouverture du score concédée à la 23e minute, les Ciel et Marine ont complètement lâché prise. Surtout mentalement. "Il y a eu de la dispersion ces derniers temps, reconnaît le coach Paul Le Guen. Certes, des joueurs peuvent considérer que leur situation est incertaine, mais ça m’est arrivé d’être en fin de contrat et j’ai honoré celui-ci jusqu’au bout. Il en va de la responsabilité, de la conscience des joueurs. Faut-il prolonger tout le monde de deux ou trois ans pour être peinard ? Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne, que je fonctionne. Il faut rassembler tout le monde de façon ferme. C’est à moi d’assumer, c’est mon rôle. Vous croyez que ça me plaît de voir certaines attitudes ? Ce qui s’est passé contre Bastia témoignait déjà d’un mal dont il faut se préoccuper, ce n’était pas un accident. Il y a nécessité absolue d’une grande solidarité."

Toujours sevré de victoire en 2022 (3 nuls et 3 défaites depuis le début de l'année), le HAC compte désormais sept points de retard sur le 5e. Le voilà même redescendu à la 8e place. "Depuis début janvier, même si on a fait des matches corrects, il y a moins d’engagement, constate l'entraîneur havrais. On ne s’est peut-être pas suffisamment rendu compte à quel point on a serré les boulons en début de saison, parce qu’on a débuté le championnat avec une défense de 20 ans. J’ai toujours dit qu’on n’avait pas de marge, mais on était tous tendus vers cet objectif qui est de réunir les forces. C’est moins le cas."

Samedi prochain, c'est face à Nancy, la lanterne rouge, que le HAC devra en découdre au Stade Océane. Autant dire qu'une réaction est vivement attendue.