Ligue 2 : le HAC s'invite sur le podium après son nul à Caen

Plus de 16 000 spectateurs, une ambiance digne d'un derby, une rencontre enlevée et riche en rebondissements : Caen et le HAC ont offert, ce samedi, un chouette spectacle, qui s'est terminé par un nul assez équitable (2-2). Un résultat qui satisfait sans doute plus les Havrais, désormais installés sur la troisième marche du podium, tandis que les Caennais stagnent dans le ventre mou (9e).

Thiaré blessé au genou

Les Ciel et Marine ont pris rapidement l'avantage à la suite d'un joli mouvement collectif initié par Cornette, relayé par Thiaré et conclu par Boutaïb (0-1, 8e). La suite a été émaillée de plusieurs péripéties : la sortie sur blessure de Thiaré, touché au genou, et celle, aussi, de l'arbitre, Hakim Ben El Hadj, remplacé par Damien Rossini.

Bien en peine pour déstabiliser la meilleure défense du championnat, les Caennais sont tout de même revenus au score par l'inévitable A. Mendy, auteur de son 7e but de la saison (1-1, 31e). Les Calvadosiens ont même réussi à prendre les devants grâce à Chahiri, à la conclusion d'une action confuse, sûrement entachée d'une faute sur Mayembo (2-1, 58e).

Mais les Havrais ont une nouvelle fois démontré leur force de caractère, leur capacité de réaction. P.I Ba a su exploiter une erreur de la défense caennaise pour égaliser (2-2, 68e), provoquant au passage le courroux des supporters locaux. Ces derniers se sont mis en effet à lancer des projectiles en direction de Yahia Fofana. Ces incidents ont nécessité l'interruption de la rencontre pendant de longues minutes et débouché sur des arrêts de jeu conséquents, sans que le score n'évolue.

On pouvait espérer mieux, mais on va s'en contenter. Paul Le Guen

A l'arrivée, le HAC a donc aligné un neuvième match de suite sans défaite et préservé son invincibilité à l'extérieur (2 v et 4 n).

"On pouvait espérer mieux, mais on va s’en contenter, analysait le coach Paul Le Guen. Quand on a ouvert le score, j’ai vraiment eu le sentiment que ça pourrait basculer en notre faveur. On était bien installés dans le match. L’égalisation a rendu les choses différentes. Mais je suis globalement satisfait de la prestation. C’est dans la droite ligne de ce qu’on a fait ces derniers temps. Ça me donne pas mal d’espoirs pour l’avenir."

"On a fait un vrai bon match, estimait pour sa part le capitaine Victor Lekhal. On aurait pu aller chercher les trois points, mais vu le scénario, c’est encourageant pour la suite. Il y a des progrès dans le jeu. Malheureusement, on n’a pas toujours été justes dans le dernier geste. Maintenant, on a prouvé qu’on était capables de marquer à tout moment. Le compteur tourne toujours, on reste dans le haut du classement, c’est l’essentiel. Et je tiens à remercier nos supporters, c’était une très belle soirée. Des ambiances comme ça, on aimerait en avoir tous les samedis."

Le HAC disputera son prochain match samedi face à Pau au Stade Océane.