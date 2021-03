Ligue 2 : le HAC s’offre le derby et un bon bol d’air

Après deux défaites consécutives, le HAC s’est ressaisi de la plus belle des manières, ce lundi, en allant dominer le Stade Malherbe de Caen au stade d’Ornano. Pourtant décimés en attaque (Boutaïb, Abdelli et Bentil manquaient à l’appel, tandis que Thiaré, victime d’une fracture à la main gauche, a passé la soirée sur le banc), les Ciel et Marine ont réussi à marquer plus d’un but dans un même match pour la… 3e fois seulement depuis le début de saison.

Alioui marque, puis se blesse

A la réception d’un centre de Fontaine, Alioui a mis son équipe sur orbite en ouvrant le score dès la 6e minute. Blessé au genou, l’attaquant marocain a dû malheureusement céder sa place peu après la demi-heure de jeu. M’Bemba, lui aussi, est sorti à la pause en raison d’un problème musculaire.

Malgré ces contrariétés, les Havrais ont su faire bloc. Dans une spirale infernale (une seule victoire sur les treize derniers matches), les Caennais n’ont jamais trouvé la clé, malgré quelques énormes occasions, toutes à mettre à l’actif de Court. Mais l’ancien Brestois est tombé par deux fois sur un Gorgelin impérial. Il a également raté l’immanquable seul face au but.

Après deux balles de break vendangées par Mahmoud, les Havrais ont fait plier les Caennais, en inscrivant un second but par Bonnet (0-2, 70e). Dans le Calvados, le HAC a donc signé un sixième succès à l’extérieur. Il a surtout repris ses distances sur le 18e et barragiste, Pau, qu’il devance désormais de neuf points.

Ça va nous donner de l’air et de la tranquillité. Alexandre Bonnet

« C’est une réelle satisfaction. Avec un effectif amoindri, on s’est malgré tout sorti d’affaire avec une certaine logique. Je trouve que c’est une victoire méritée, apprécie le coach Paul Le Guen. On a été percutants en contre-attaque et on a su bien défendre ensemble. Je suis content du comportement de l’équipe. »

« On a pris trois points capitaux, se réjouit Alexandre Bonnet. On savait qu’on devait faire un très gros match. On avait perdu à l’aller sur une injustice. C’est dommage qu’on n’ait pas réussi à se mettre à l’abri plus tôt. Mais c’est une très belle victoire. Ça va nous donner de l’air et de la tranquillité pour cette fin de saison. »

Reste maintenant à enchaîner samedi prochain au Stade Océane face à Sochaux, qui avait humilié le HAC à l’aller (4-0). Les Havrais ne l’ont évidemment pas oublié.