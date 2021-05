Ligue 2 : le HAC sombre face à Chambly et tremble pour son maintien

Humilié par Chambly (2-4), ce samedi au Stade Océane, pour le compte de la 36e journée de L2, Le Havre ne compte plus que trois points d'avance sur le 18e et barragiste, Caen. La fin de saison s'annonce terriblement angoissante.

Face à Chambly, l'avant-dernier, le HAC a sombré dans les grandes largeurs (2-4), ce samedi au Stade Océane, où son bilan depuis le début de saison est digne d'un relégable (3 v, 8n, 6 d). A deux semaines de la fin du championnat, sa survie en Ligue 2 est toujours loin d'être assurée. Redescendus à la 14e place, les Ciel et Marine ne possèdent plus que trois points d'avance sur leur voisins caennais, en position de barragiste.

Le club doyen a certes un match de retard, qu'il disputera mardi prochain à domicile face à Toulouse, mais ses récentes prestations n'augurent rien de bon. Les hommes de Paul Le Guen n'ont remporté qu'un seul de leurs dix derniers matches. Et celui de samedi a littéralement tourné au fiasco.

Le bouillon en seconde période

A la pause, les Ciel et Marine étaient pourtant devant au tableau d'affichage, grâce à un penalty, peu évident, provoqué par Thiaré et transformé par Bonnet (1-0, 20e). Le 7e but inscrit cette saison par le capitaine du HAC, le 50e de sa carrière havraise. Sans un grand Planté dans les buts camblysiens, et sans cette inefficacité chronique dans la finition, l'avance aurait dû être beaucoup plus large.

Mais la seconde période a viré au cauchemar : trois buts encaissés entre la 51e et la 68e minute. Cornette, d'un splendide coup franc, avait bien ravivé l'espoir (2-3, 78e), mais celui-ci s'est éteint sur un contre conclu par Petkovic (2-4, 87e).

Un sentiment de honte. Alexandre Bonnet

"C'est difficilement explicable, déplore le coach Paul Le Guen. J'ai l'habitude de défendre toujours mes joueurs, mais là, j'ai un peu plus de mal. C'est un match que l'on doit maîtriser. On peut, on doit mener 3 ou 4-0 au début. On est d'une fragilité qui m'exaspère. On perd les pédales de façon invraisemblable. Depuis des mois, je me bats pour que tout le monde prenne conscience que nous sommes potentiellement en danger. Je savais qu'on était sur un fil. Cette équipe est fragile pour des tas de raisons. On manque de force de caractère et aussi d'opportunisme. Et ce soir, il y avait un peu de suffisance."

"C'est une soirée cauchemardesque, un sentiment de honte, assène Alexandre Bonnet. Il y a des comportements qui n'ont pas été bons. L'entame de seconde mi-temps est catastrophique. On n'a pas joué un match comme si notre vie en dépendait. On a joué un match de milieu de tableau, pépère. Il nous reste trois matches à jouer. A nous de faire en sorte qu'on ait affaire à des hommes qui prennent leurs responsabilités. On aura des choses à se dire, mais ce n'est pas le moment de se tirer dessus. Il faut au contraire être solidaires."