Ligue 2 : le HAC souffre mais continue sa marche en avant

Un but contre son camp d'un défenseur palois a permis au Havre de s'imposer ce samedi au Stade Océane (1-0). Les Ciel et Marine doivent aussi une fière chandelle à leur gardien Yahia Fofana. Les Havrais consolident leur quatrième place après treize journées.

Le HAC a terriblement souffert pour venir à bout d'une séduisante équipe de Pau, ce samedi au Stade Océane. Un coup de pouce du destin lui a permis d'inscrire l'unique but de la rencontre à la sortie du premier quart d'heure. Un but inscrit contre son camp par Kouassi, poissard sur un centre de Boutaïb qu'il a dévié au fond de ses propres filets (1-0, 16e).

Yahia Fofana, un dernier rempart infranchissable

Après une première demi-heure de bonne facture, les Ciel et Marine ont ensuite énormément subi. Mais une fois de plus, Yahia Fofana a été héroïque. Le gardien havrais a réalisé pas moins de six arrêts décisifs et maintenu à bout de bras une équipe havraise qui a semblé entamée physiquement. "C'est un très bon gardien, entraîné par un très bon préparateur de gardiens (Christian Mas). Ce qui fait qu'on a trois bons gardiens (avec Mathieu Gorgelin et Mohamed Koné). On leur propose un travail qui leur permet de progresser. Je n'ai pas d'inquiétude sur ce poste, car on est vraiment armé. Aujourd'hui, c'est Yahia qui s'illustre", réagit le coach Paul Le Guen.

Ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Paul Le Guen

Avec de la réussite, mais aussi beaucoup d'implication et de générosité, le HAC a donc prolongé sa formidable série. Ce sixième succès de la saison, et ce dixième match de suite sans défaite, lui permet de conforter sa quatrième place après un tiers de championnat. "Même si cela reflète certaines choses, il faut avoir à l'esprit que le chemin est encore très long, tempère Paul Le Guen. Il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Il faut bien admettre qu'on souffre. On n'est pas souverain et c'est au prix de beaucoup d'efforts qu'on arrive à gratter des points. Je crains surtout une décompression parce qu'on a un classement intéressant, mais moi, je n'ai pas du tout envie de ça. Je veux qu'on cherche à s'améliorer."

"On ne fait pas forcément attention au classement, ajoute Khalid Boutaïb. On est sur une bonne dynamique, mais il ne faut surtout pas relâcher ou penser que c'est arrivé. C'est trop tôt pour parler d'ambition. Donc, tranquille, on tempère et on bosse."

Le HAC disputera son prochain match samedi à Dunkerque.