Ligue 2 : Le HAC tenu en échec par Guingamp pour son premier match de la saison

Au terme d'un match animé et parfois décousu, Le Havre et Guingamp se sont séparés sur un un match nul et vierge, ce samedi au Stade Océane, lors de la 1ère journée de Ligue 2. Un résultat logique.

Pas de vainqueur ce samedi au Stade Océane entre le HAC et Guingamp. Le premier match de la saison des Ciel et Marine s'est en effet conclu sur un match nul équitable (0-0). Les Havrais peuvent toutefois nourrir quelques regrets car ils ont eu la balle de match dans les dernières minutes.

Sur un centre de Thiaré, Boutaïb a vu sa frappe repoussée miraculeusement par Basilio, le gardien breton. Le ballon est revenu dans les pieds de Richardson, dont la tentative à six mètres du but, a été contrée in extremis. Dommage, même si les statistiques montrent à quel point la rencontre a été équilibrée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce premier match avec du public depuis octobre dernier (ils étaient 3661 spectateurs), les hommes de Paul Le Guen l'ont attaqué par le bon bout, avec pas mal de prises d'initiative. Mais c'est Guingamp qui s'est crée la première grosse occasion, annihilée par un superbe arrêt de Y. Fofana sur une frappe de Gomis (19e).

Les Havrais ont répliqué sur un coup franc surpuissant de Cornette, décoché des trente mètres et détourné par Basilio (24e). Privé de quelques cadres (Gorgelin, Mayembo, Fontaine) et de sa seule recrue (Baldé), tous blessés, le HAC a pu compter sur ses jeunes. Sur les dix-huit joueurs couchés sur la feuille de match, dix ont été formés à la Cavée Verte. Ils n'ont pas démérité, loin de là.

La rencontre a baissé en intensité en seconde période. Les Guingampois ont toutefois continué à se montrer dangereux, notamment sur un but de Gomis refusé pour une position de hors-jeu litigieuse. A contrario, le HAC aurait pu bénéficier d'un penalty à la suite d'un contact entre Thiaré et Sampaïo (64e).

Les deux équipes sont proches. Paul Le Guen

« Il me semble que les deux équipes sont proches, reconnaît l'entraîneur havrais Paul Le Guen. C’était un match parfois tendu. On a été un peu nerveux en première mi-temps, on a concédé trop de situations. Ensuite, on a été plus hermétiques, plus stables, on a mieux défendu. Sur la fin, on a poussé, on voulait vraiment gagner ce match. Je fais les changements dans cet esprit, on a pris plus de risques, on les a poussés à la faute, mais leur gardien fait un bel arrêt. Yahia (Fofana) en a lui aussi fait un très important en première mi-temps. »

Même son de cloche du côté de Stéphane Dumont, le coach guingampais. « Le nul paraît logique. On a montré beaucoup de générosité. C’était un match vivant, parfois décousu, intéressant. On a eu deux entames de mi-temps compliquées, mais en première période, on a eu énormément de situations. On a toujours eu le souci d’aller vers l’avant. »

Le HAC affrontera Sochaux samedi prochain. Le match sera délocalisé à Dijon, la nouvelle pelouse du stade Bonal n'étant pas encore opérationnelle.