Ligue 2 : le HAC termine la saison sur une victoire de prestige face au champion

Ils ont été épatants ! Les jeunes du centre de formation ont permis au HAC de finir la saison sur une bonne note, en s'imposant ce samedi au Stade Océane face à Troyes, le champion de Ligue 2, lors de la 38e et dernière journée. Privé de neuf joueurs touchés par le Covid, mais aussi de Fontaine et M'Bemba, blessés, ainsi que Meras, parti rejoindre la sélection turque, Paul Le Guen a dû faire appel aux bézots de la Cavée.

L'insouciance de la jeunesse

Au coup d'envoi, l'équipe havraise avançait une moyenne d'âge de 20 ans. Sept garçons (Sanganté, Barker, Bachelet, Richardson, Wam, Kechta et Bodmer) ont ainsi effectué leurs premiers pas sur la scène professionnelle. Avec insouciance et talent. Un talent qui caractérise déjà A. Ba, qui a fêté sa deuxième titularisation d'un but magnifique, une frappe du gauche en pleine lucarne (1-0, 25e). Les Ciel et Marine ont doublé la mise sur un penalty de Thiaré (2-0, 31e), avant de concéder un autre penalty transformé par Touzghar juste avant la pause (2-1, 45e).

En seconde période, la "classe biberon" du HAC a continué à tenir tête aux Troyens. Et même mieux, Alioui, quelques secondes après son entrée en jeu, a permis aux siens de refaire le break (3-1, 69e). Le but de Salmier, encaissé en toute fin de partie, restera anecdotique (3-2). Grâce à ce succès de prestige, le HAC referme cet exercice 2020-2021 à la 12e place.

Cette saison restera chaotique, perturbée. Paul Le Guen

« On finit sur une bonne note, apprécie le coach Paul Le Guen. On a été très réalistes en première mi-temps. Même s’il ne faut pas tirer de conclusions excessives, cette soirée a été riche en enseignements. Des jugements s’affinent sur des joueurs, sur des capacités à jouer à un niveau plus élevé. On avait des impressions d’entraînement, mais rien ne vaut la compétition. Par exemple, j’ai bien aimé Richardson. Il a une vraie capacité à comprendre ce qu’on attend de lui. Tous ont voulu bien faire. On finit sur deux victoires, en marquant des buts et avec un esprit intéressant. Mais cette saison restera chaotique, perturbée. Je comprends les critiques, mais on n’a pas été épargnés. »

« On a fait ce qu’il fallait, certes difficilement, mais le boulot est fait, réagit Nabil Alioui. Les jeunes m’ont clairement épaté. Souvent, sur un premier match, on a un peu de pression, mais on les a sentis très à l’aise, sérieux, organisés. On a battu le champion avec de très jeunes joueurs, c’est beau. Quant à la saison, en deuxième partie, on a réussi à trouver l’équilibre nécessaire. Mais ce n’est qu’après Valenciennes (5-3, 37e j.) qu’on a vraiment pu souffler. On ne pouvait pas se permettre de descendre. »