Ligue 2 : le HAC tient tête à Auxerre et se rapproche du maintien

En accrochant l'AJ Auxerre sur ses terres (1-1), ce lundi, le HAC a fait un pas de plus vers le maintien. Face à un adversaire qui abattait l'une de ses dernières cartes dans la course aux play-offs, les Havrais ont affiché un visage très séduisant. Solides défensivement, malgré l'absence de Mayembo, blessé au genou, mais aussi très entreprenants, les Ciel et Marine ont sans conteste livré dans l'Yonne l'une de leurs meilleures prestations de la saison.

Et pourtant, à la pause, c'est l'AJA qui faisait la course la tête. Parfaitement servi par Autret, après une perte de balle de Fontaine, Dugimont avait en effet ouvert le score, en plaçant le ballon entre les jambes de Gorgelin (1-0, 38e).

L'incroyable stat de Bonnet

Mais le HAC ne s'est pas laissé abattre, loin de là. Sous l'impulsion d'un Nabil Alioui très percutant sur son aile gauche, les hommes de Paul Le Guen ont attaqué la seconde période pied au plancher. Et c'est sur un nouveau penalty provoqué par Thiaré et transformé par Bonnet qu'ils ont réussi, logiquement, à égaliser (1-1, 53e). C'est le quatrième but inscrit par le capitaine havrais sur la base des sept derniers matches, soit autant que lors de ses... 73 précédentes rencontres.

Alerte et indécise jusqu'au bout, la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Dans le temps additionnel, Gorgelin a préservé le nul, en détournant une frappe de Le Bihan. Un point précieux qui permet au HAC de compter désormais huit longueurs d'avance sur le 18e et barragiste, Guingamp.

Quand je vois ce qu'on est capables de faire, ça fait chier d'être passé à côté pendant de longs mois. Quentin Cornette

"On a eu un bon comportement d'ensemble, apprécie Paul Le Guen. On a été ambitieux à chacune de nos possessions de balle. On n'a pas subi. Auxerre est une équipe qui attaque très bien, mais qui peut aussi offrir à l'adversaire quelques situations. On est mieux qu'il y a quelques semaines, on a plus d'arguments offensifs, une équipe plus équilibrée, et ça donne un espoir logique de se tirer d'affaire."

"Ça n'aurait pas été un braquage si on était repartis avec les trois points, estime le milieu offensif Quentin Cornette. Quand je vois ce qu'on est capables de faire, ça fait chier d'être passé à côté pendant de longs mois."

Le HAC disputera son prochain match samedi prochain au Stade Océane face à l'AC Ajaccio.