Ligue 2 : le HAC tient tête à Toulouse dans une rencontre forte en intensité

Le Havre et Toulouse, le leader, se sont séparés sur un match nul équitable (1-1), ce lundi au Stade Océane, en clôture de la 7e journée de L2. Un match plaisant, mais terni par une altercation entre Boutaïb et un spectateur.

Il s'en est passé des choses, ce lundi au Stade Océane, où le HAC et Toulouse se sont quittés dos à dos (1-1). Le premier fait marquant intervenait à la 13e minute, quand Thiaré, qui s'apprêtait à filer seul au but, se faisait accrocher par Rouault. Bien qu'en position de dernier défenseur, le Toulousain n'écopait que d'un carton jaune. "L'arbitre a reconnu qu'il s'était trompé", dira après coup le défenseur havrais Pierre Gibaud.

Quoi que le spectateur puisse dire, il faut garder ses nerfs. Paul Le Guen

Au terme d'une première période équilibrée, c'est le Téfécé qui virait en tête à la pause. A la réception d'un corner de Van den Boomen, Onaiwu trompait Fofana de la tête (0-1, 34e). Le HAC attaquait la seconde période pied au plancher. Mais on se demande encore comment Boutaïb, seul face à Dupé à cinq mètres du but, a pu rater l'égalisation.

Déjà effacé lors du premier acte, l'attaquant marocain a vécu une soirée cauchemardesque. Elle s'est terminée pour lui à la 62e minute sur une expulsion consécutive à... une embrouille avec un spectateur. "Il était touché, marqué, il s’en voulait. Mais quoi que le spectateur puisse dire, il faut garder ses nerfs, faire preuve de maîtrise, estime le coach Paul Le Guen. Il y avait chez lui un mélange de frustration, de déception, à la fois du but raté, de sortir, et cette réflexion qui l’a blessé."

"Je n’arrive pas à comprendre ce genre de comportement de la part d’un de nos supporters, peste pour sa part Pierre Gibaud. On n’a pas besoin de ça. C’était suffisamment dur pour lui. Ça nous fait autant ch… que nos supporters qu’il rate une telle action, mais ce n’est pas pour ça qu’on va le brancher. Mais encore une fois, ce n’est qu’un supporter, le Kop a d’ailleurs scandé son nom. Tous les autres supporters nous ont aidés, poussés. S’il n’y avait pas eu cet incident, s’il n’y avait pas eu cette petite embrouille avec l’entraîneur adverse, qui a eu des mots qui ne nous ont pas plu, serait-on revenu dans le match ? Je ne sais pas. En tout cas, cela a créé un supplément d’âme. On n’avait pas le droit de laisser Toulouse gagner."

L'entrée fracassante de Cornette

Le HAC a tout de même fini la rencontre à onze, car l'expulsion de Boutaïb est intervenue juste après son remplacement par Pape Ibnou Ba, qui a donc effectué ce lundi ses premiers pas sous le maillot havrais. Au même moment, Paul Le Guen avait décidé d'effectuer un autre changement, en incorporant Cornette à la place d'Alioui. Et c'est justement Cornette, dans la foulée de son entrée en jeu, qui égalisait d'un maître coup franc décoché des trente mètres (1-1, 67e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré une fin de match physiquement éprouvante, les Ciel et Marine réussissaient à préserver ce match nul finalement logique. "On a bousculé les Toulousains, on les a poussés à beaucoup défendre. Je crois que le public sent vraiment que les joueurs se battent", apprécie Paul Le Guen.

"On a tout donné physiquement, on a montré du caractère. Etre mené, savoir revenir au score et se dire qu’on aurait pu gagner, cela engendre un peu de frustration", ajoute Pierre Gibaud.

Après sept journées, le HAC occupe la 10e place avant un déplacement à Nancy, la lanterne rouge, samedi prochain.