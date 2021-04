Ligue 2 : le HAC veut en finir au plus vite

Le HAC s'en va défier l'AJ Auxerre ce lundi en clôture de la 31e journée de Ligue 2. Battus à trois reprises lors des quatre dernières journées, les Ciel et Marine doivent encore grappiller quelques points pour assurer définitivement leur maintien. L'objectif, certes minimaliste, est en bonne voie, d'autant que les résultats de samedi leur ont été favorables. Aucune des équipes à la lutte pour éviter la relégation ne s'est en effet imposée.

Mayembo forfait

Mais Paul Le Guen reste sur ses gardes. L'entraîneur havrais rappelle que le calendrier à venir s'annonce pour le moins difficile face à de nombreux prétendants à l'accession. L'AJA en fait justement partie, même si la dynamique ne plaide pas en faveur des hommes de Jean-Marc Furlan (une seule victoire lors des sept dernières journées). Relégués à sept points du 5e (Grenoble), les Bourguignons abattront face au HAC l'une de leurs dernières cartes dans la course aux play-offs.

Face à la 2e attaque du championnat (50 buts marqués, dont 16 par l'ancien Havrais Mickaël Le Bihan), les Ciel et Marine doivent s'attendre à souffrir, à plus forte raison sans Fernand Mayembo. Le défenseur havrais s'est en effet blessé au genou avec la sélection congolaise. C'est Romain Basque qui le suppléera en défense centrale aux côtés de Pierre Gibaud. "Féfé va nous manquer. C'est un élément essentiel derrière. Il va falloir être solides, bien regroupés, agressifs dans les bonnes zones et ne pas subir tout le match", préconise Mathieu Gorgelin.

Il va falloir se poser les bonnes questions. Mathieu Gorgelin

Pour le gardien havrais, l'heure n'est pas encore au bilan, mais il restera forcément de cette saison un goût d'inachevé. "La saison dernière, déjà, on n'était pas dans l'objectif, et cette année, on l'est encore moins. Il va donc falloir se poser les bonnes questions pour repartir sur quelque chose où l'on pourra se montrer plus ambitieux. Je ne sais pas quels moyens aura le club cet été pour se renforcer. Mais pour l'instant, on est complètement concentrés sur la fin du championnat." Et sur ce maintien à valider au plus vite.

Auxerre - Le Havre, match à suivre en intégralité ce lundi à partir de 20 h 40 sur France Bleu Normandie