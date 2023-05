Ligue 2 : le HAC veut revenir de Corse avec la montée en Ligue 1

La première balle de match a été bazardée, lundi 22 mai, contre Valenciennes (0-2), malgré la ferveur du stade Océane et de ses 20.000 spectateurs. Trop de pression peut-être, la peur de mal faire, de conclure, et d'enfin empocher cette montée que beaucoup considèrent, peut-être à tort, déjà acquise. Après avoir surfé sur une série record à peine croyable de 32 matches sans défaite, le HAC est tombé deux fois, à Annecy, puis contre VA. Sans marquer le moindre but en 33 tirs tentés. Dans le même temps, il voit Bordeaux et Metz effectuer un rapproché un peu inquiétant. Ne dit-on pas que tout va très vite dans le football ?

La peur de conclure ?

Alors, un peu peur de gagner les Havrais ? "Souvent, franchir la ligne d'arrivée, c'est difficile. C'est un des projets les plus compliqués. Il y a un pan mental. Plusieurs équipes ne l'ont pas réussi sur leur première opportunité", explique le coach Luka Elsner. "Il y a cette petite tension. Ce n'est pas de la peur, mais ne pas douter, c'est impossible. Tous les grands champions ont cette tension, on l'a aussi et on va la gérer. Maintenant, c'est plus facile de recadrer les choses, d'être mobilisés."

Le match de Valenciennes pourrait rappeler les Ciel et Marine à leurs fondamentaux : "Le dernier match n'est pas lié à celui de Bastia. Il faut essayer de mettre un nouveau coup, explique l'entraîneur. Pas de panique, mais il faut se reconcentrer. On a un plan clair et on va essayer de l'appliquer, s'appuyer sur nos points forts. On a remporté pas mal de batailles, notamment à l'extérieur, avec des principes précis qui nous ont parfois manqué à la maison : rigueur, discipline, ne pas donner de buts, être rigoureux dans le bloc défensif... On est un peu sortis de ce cadre."

Où sont les buteurs ?

Si la puissance offensive n'a jamais été un atout havrais cette saison, ils seront particulièrement diminués ce vendredi : Nabil Alioui est forfait, blessé de dernière minute, tout comme Antoine Joujou, en sélection, et Jamal Thiaré et Quentin Cornette, suspendus. Arouna Sanganté manquera lui aussi le déplacement en Corse. Ce qui donne donc un groupe offensif qui ne sera pas en totale confiance. Le meilleur buteur dans la ligne d'attaque n'est autre que Yann Kitala, auteur de deux buts cette saison, le dernier en août. Un HAC diminué donc, contre une formation corse solide à la maison, victorieuse chez elle de Metz, Caen, Sochaux, Grenoble et Saint-Etienne, tout en accrochant Bordeaux. Les Corses, eux, ont d'ailleurs des joueurs à surveiller de près. Frank Magri, bien sûr, meilleur buteur bastiais, et le serial passeur de cette équipe : Kevin Van den Kerkhof. Le SCB vient d'ailleurs d'en passer 6 à l'extérieur contre Pau le week-end dernier.

Même mission que contre Valenciennes

La mission, pourtant, sera la même que lundi : gagner. Trois points, et la Ligue 1 reviendra dès ce vendredi soir au Havre, dans l'avion des Ciel et Marine. Ceci étant, si cela se passe mal, les Havrais pourront regarder ce qu'il se passe du côté de Sochaux, où Metz se déplace ce soir. Si le FCM est accroché, ou perd, la montée sera pour le HAC, indépendamment de son résultat du soir en Corse. Et le dernier match de la saison, contre Dijon, pourra être une vraie fête, avec peut-être le titre au bout. Mais n'y pensons pas trop, Sochaux est très diminué et il y a d'abord un déplacement à sérieusement négocier.

Bastia - Le Havre, coup d'envoi à 20h45. A suivre dès 20h15 sur France Bleu Normandie, commenté par François Manoury, Théophile Pedrola et David Fouquet. En direct juste ici :

