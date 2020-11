Ligue 2 : Le HAC veut un match référence

Avec une défaite concédée à Grenoble, avant la trêve internationale, Le Havre ne s'est pas rassuré. Surtout qu'avant, les Ciel et Marine avaient enchaîné deux victoires loin d'être convaincantes contre Dunkerque et Pau.

Alors pour se rassurer, le HAC veut battre Caen, son meilleur ennemi dans cette Ligue 2, qui plus est dans un match où les deux clubs sont très proches au classement. "J'ai vécu avec un plaisir les derbies de l'an passé, détaille le coach, Paul Le Guen. Il y avait du monde dans les tribunes, une belle atmosphère... Je préfère mille fois jouer ces matches avec du public dans les stades, des gens qui aiment venir encourager leur équipe... Là, il y a une rivalité locale, en plus."

Mais pour cette rencontre, Le Havre sera encore privé de plusieurs éléments offensifs d'importance : pas de Quentin Cornette ni de Godwin Bentil. Ce qui embête le coach havrais : "Godwin avait montré de bonnes choses, il a un style différent, il aurait pu être complémentaire avec d'autres attaquants, en soutien. C'est un point d'appui précieux. A Grenoble, il a failli créer un penalty... J'aurais aimé qu'il puisse continuer sur sa lancée."

Un élément qui pourrait tirer son épingle du jeu, c'est Nabil Alioui. Il n'a pas toujours été à la fête dans ce début de saison, mais ce match contre Caen pourrait être l'occasion de se montrer, Lui juge le début de saison havrais "mitigé. On gagne, on perd... On n'a pas la constance sur les victoires, c'est tout ou rien... Sur certains matches, il faut arracher le nul, éviter les défaites pour _ramener des points précieux dans la course pour la montée_." Avec une victoire, le HAC se rapprocherait du podium de la Ligue 2, un "championnat très serré, selon Alioui. Il y a plusieurs clubs qui ont l'intention de monter, dont nous. Le Paris FC prend de l'avance, mais rien n'est pas fait jusqu'à la dernière journée."

Pour rester accrocher au bon wagon, Le Havre doit s'imposer demain, prendre les trois points, quelle que soit la manière, vu les conditions, et en profiter pour réaffirmer une suprématie régionale.