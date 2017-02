Ligue 2 : Le Havre AC navigue à vue

Quatorzième de Ligue 2, incapable de gagner depuis huit matchs en championnat, éliminé des coupes et très peu actif lors du mercato hivernal, le HAC pourrait bien vivre une fin de saison galère, aux antipodes des ambitions affichées au mois d'août dernier.

Avec huit matchs consécutifs sans victoire en championnat et trois défaites de suite à la maison, le HAC est aujourd'hui empêtré dans la pire série du club depuis la saison 2011/2012 (11 matchs sans succès). Une série noire qui a envoyé les Ciel et Marine à la quatorzième place, à l'issue de la 22ème journée de Ligue 2, et qui ne laisse rien présager de bon pour la suite. Ainsi, avant de recevoir le Red Star, au stade Océane ce vendredi, de nombreux Ciel et Marine se montrent plus que jamais inquiets, critiques et même perplexes quant à la fiabilité du projet normand. Vers quoi le club se dirige-t-il ? Comment a-t-il pu en arriver là ? A qui la faute ? Comment rebondir ? Les interrogations se multiplient, alors qu'en l'espace de quelques mois, un grand flou s'est emparé d'un HAC dont l'horizon semblait pourtant totalement dégagé.

Denis Troch, le remède ?

Face à une situation sportive assez calamiteuse, beaucoup de supporters espéraient légitimement que les dirigeants profiteraient du mercato d'hiver pour injecter du sang neuf dans un collectif qui n'en a plus que le nom et qui apparaît malade depuis bien longtemps. Seulement, le marché hivernal désormais clos, le HAC fait finalement partie des moins actifs en Ligue 2, avec une seule arrivée (Ebenezer Assifuah) et deux départs en prêt (Mana Dembélé et Tarik Tissoudali). Avec sensiblement les mêmes joueurs et lors des 16 prochaines journées, les havrais sont donc condamnés à dénicher une solution qu'ils n'ont pas trouvée lors des huit dernières. Un véritable casse-tête pour Oswald Tanchot.

L'ancien du Poirée, fragilisé par l'absence de résultats (six défaites, trois nuls et trois victoires en Ligue 2), voit d'ailleurs sa côte de popularité chuter, depuis plusieurs semaines. Auprès d'une partie des supporters, notamment, qui là aussi s'interrogent : son message passe-t-il encore auprès des joueurs ? Ceux qui, hier l'encensaient et saluaient sa nomination ont-ils toujours envie de se battre pour lui ? Mystère. A sa décharge, il faut dire que le coach a mis la main sur un groupe plutôt fragile mentalement, mais avec de fortes personnalités. D'un groupe au sein duquel plusieurs éléments n'ont sans doute pas toujours joué le jeu, dernièrement. L'esprit pollué par le mercato pour les uns, ou par la recherche d'un prochain contrat, pour les autres. Ainsi, et pour remettre les têtes à l'endroit, le HAC vient-il de s'attacher les services de Denis Troch. L'ancien entraîneur du HAC et ex adjoint au PSG, devenu préparateur mental, aura la lourde de tâche de regonfler le moral des troupes. Une mission qui, si elle échoue, pourrait précipiter la chute d'Oswald Tanchot. En effet, soutenu pour l'heure à 100% par son président, pas sûr que le Mayennais le soit toujours en cas de flirt avec la zone rouge, dans les prochaines semaines.

Oswald Tanchot et le HAC courent après une victoire en Ligue 2 depuis maintenant trois mois © Getty - Philippe Renault

Où va le HAC ?

Quoi qu'il en soit, et quand bien même Oswald Tanchot, Denis Troch et le reste du staff parviendraient-ils à trouver la clef pour remettre le HAC sur de bons rails et sauver les meubles, c'est tout de même un échec qui se dessine. Personne ne peut le nier et s'il n'est pas l'heure de dresser le bilan final, il est sans doute nécessaire de tirer les premiers enseignements et d'identifier les causes d'un mal que peu de monde au club n'a vu ou n'a voulu voir venir. Alors à qui la faute ? A Lys Mousset, comme certains l'estiment ? Sans doute en partie. Avec ses quatorze buts inscrits en un temps-record la saison passée, le jeune attaquant a en effet tiré tout le monde vers le haut et provoqué un véritable mirage au sein du club normand.

De fait, si grâce à lui, le HAC a terminé quatrième et n'avait jamais vu la montée d'aussi près depuis 2009, à cause de lui, la plupart des dirigeants s'est voilée la face, persuadés qu'ils étaient de pouvoir rééditer l'exploit les doigts dans le nez. Seulement, cette fin de saison dernière en trompe l'oeil a conduit chacun, joueurs compris, a surestimé le collectif et à sous-estimé le départ du prodige. Une grave erreur que le club paie aujourd'hui. Car depuis l'arrivée de Vincent Volpe, le fait est que le HAC n'a jamais disposé d'un collectif huilé et d'un véritable projet de jeu. L'an dernier, le HAC n'a fait que s'appuyer, se reposer, se cacher derrière les performances de sa pépite. Mais si l'on est honnête, jamais depuis un an et demi l'équipe n'a fait très forte impression à qui que ce soit sur le plan collectif et dans la durée. Le HAC n'a d'ailleurs que rarement été capable de rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat, lors des confrontations directes.

La valse des entraîneurs

La faute aussi à un manque de stabilité et de sérénité au sein du staff. Depuis juillet 2015, quatre entraîneurs se sont assis sur le banc normand, mais aucun n'a travaillé une saison entière avec une équipe qu'il avait bâtie et avec les joueurs qu'il avait attirés. Thierry Goudet, d'abord, a été limogé trois mois seulement après la fin du marché des transferts. Et c'est finalement Christophe Revault puis Bob Bradley qui ont hérité de ses choix. L'année suivante, rebelote. Bob Bradley claque la porte, juste après avoir réalisé un mercato dont hérite Oswald Tanchot. Entre-temps, des divergences voire des guerres au sein du staff sont apparues et un manque de fermeté de la part de la direction s'est fait sentir. Autant de troubles qui n'ont en rien permis aux joueurs de s'épanouir sereinement. Ni même de comprendre où ils allaient.

Le recrutement mis en cause ?

Autre explication à cet échec : le mercato globalement raté l'été dernier. En effet, si le HAC a laissé filer l'arbre qui cachait la forêt, on pouvait s'attendre à ce qu'il le remplace par de grands noms. Mais non. Pourtant ultra séduisant, avec cette fin de saison magique, son président américain ou encore son stade à couper le souffle, le HAC n'a su attirer que des joueurs en devenir, ou en quête de relance. Des paris qui, à une ou deux exceptions près, sont aujourd'hui perdants. Du moins à court terme. Le HAC doit donc s'interroger sur son recrutement, sur son pouvoir d'attractivité et sur les moyens qu'il doit se donner pour réaliser de vrais coups, à la hauteur de ses attentes.

Objectif : maintien !

Cependant, toutes ces pistes de réflexions sont à renvoyer à l'été prochain. Pour l'heure, l'urgence est en effet de sauver le navire. Et si possible, de ne pas de nouveau se voiler la face. Sans être totalement pessimiste, le club a beau posséder neuf points d'avance sur la zone de relégation, il n'est pas à l'abri d'un grave accident et d'une descente en National. N'oublions pas que le 16 décembre dernier, c'est bien le Tours FC, alors relégable, qui est venu infligé une correction, voire une leçon, au club doyen. Alors à défaut de monter cette année, à défaut de s'aimer, les acteurs du HAC doivent aujourd'hui faire front et faire honneur au maillot, à l'Histoire et aux supporters.

Fin mai, il sera alors temps de tirer les vraies leçons, de prendre de grandes décisions et de tourner la page. L'heure de repartir sur un nouveau projet. A ce moment-là et à tous les étages du club, chacun devra alors faire son mea culpa et se demander si oui ou non il adhère au projet. Dans le cas contraire, alors la porte sera grande ouverte. Le président, lui, devra se demander si ceux et celles qui l'entourent (joueurs, staff, administration...) ont les épaules, l'envie et les compétences pour l'accompagner. Il devra alors enfin trancher. Sans doute dans le vif.