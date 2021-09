Ligue 2 : Le Havre, 1er acte d'une semaine importante pour l'ASNL

Comme à chaque rencontre, c'est encore l'inconnu qui domine autour de cette équipe nancéienne. Certes, elle a donné quelques garanties la semaine passée à Dunkerque, à 10 contre 11, notamment défensives en ne prenant aucun but dans le match pour la 1ère fois de la saison. Mais les incertitudes demeurent notamment au niveau offensif où malgré plusieurs occasions franches dans le Nord, l'ASNL n'a pas réussi à marquer et reste bloqué à 3 buts inscrits en 7 journées (plus mauvaise attaque du championnat).

Encouragement présidentiel

Autant dire que l'équipe semble un peu au milieu du gué. Elle doit conserver sa solidité défensive naissante et s'améliorer dans la finition qui a péché en terre dunkerquoise. Cela fait encore quelques chantiers à terminer. Mais on le sait plus vraiment le temps de fignoler, l'ASNL est dernière de Ligue 2 et plus les semaines et les journées passent, plus le risque est grand de se retrouver décroché.

Le triptyque qui démarre (Le Havre, Grenoble, Amiens) permettra d'y voir plus clair puisqu'à l'issue de cette série ce sera la 10è journée (plus du quart du championnat). Si l'ASNL n'a pas décollé ou au moins décroché une victoire, il sera difficilement possible de continuer à laisser du temps à cette équipe.

Conscient de l'importance de la semaine qui débute, le président Ganaye était de passage ce jeudi en forêt de Haye. "Ce n'est pas tous les jours que le président vient au centre d'entraînement" reconnait le défenseur Thomas Basila "Il est surtout venu pour nous encourager, nous dire que notre effectif a des joueurs de qualité et qu'il faut qu'on se lâche, que l'on soit moins crispé pendant les matchs". Les supporters, eux aussi conscients de l'enjeu, organisent une marche depuis le Lido jusqu'au stade, départ prévu à 17H45.

Les normands, 10è, une seule défaite au compteur, font partie des équipes les plus solides sur ce début de saison (4 buts encaissés) et ce sera un beau défi pour les nancéiens de tenter de forcer le verrou. Devant, l'efficacité havraise est plus contrastée, 6 buts encaissés en 7 matchs mais à 3 reprises, le HAC a concédé le nul 0-0 et a parfois du mal à trouver la faille.

Le groupe retenu pour le match face au Havre ce samedi

Haag (suspendu 2 matchs) au milieu mais aussi El Kaoutari et Ciss (blessure et reprise) en défense sont indisponibles. - ASNL

Match à vivre en direct sur France Bleu Lorraine

Avant-match dès 18H30, coup d'envoi à 19H